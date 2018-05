Márquez: "La caída ha sido error mío"

Marc Márquez se fue al suelo a falta de dos minutos para acabar la segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de España cuando iba marcando en rojo los distintos sectores, caída que le impidió luchar por el mejor crono, acabando con el quinto mejor de la jornada. El de Honda Repsol reconoció su culpa: "Fallo mío. Alberto (Puig) me dijo que fuera con cuidado porque la goma delantera estaba bastante usada y ¡placa!, al suelo, jejeje. He llegado y he pedido perdón al equipo porque ha sido mi culpa pero quise buscar el tiempo, estaba con ganas; quizá en otro circuito no lo hubiera intentado, pero aquí sí. He perdido la trazada y hacer vuelta. Ya lo sé para la carrera". Y es que Márquez aseguró que buscó el límite y lo encontró "en la primera curva, casi me caigo por la mañana y pude salvarla".

El piloto de Honda dedicó la jornada a probar todas las combinaciones posibles de neumáticos exceptuando el duro, que testará hoy: "Por la mañana he probado blando delante y detrás; por la tarde lo he hecho con los intermedios y mañana -hoy para el lector- tocará probar los duros y a partir de ahí elegir los neumáticos buenos. El duro delante lo tengo que probar bien, y el de detrás ya veremos; con el medio me he sentido muy cómodo, pero esta mañana con el blando también".

Le preguntaron si el buen día de Honda se debe a que hay pilotos, como su compañero de box, que todavía no ha renovado: "Hay dos factores; la moto va bien y eso beneficia a los tres que usamos esta moto, Dani, Crutchlow y yo. Dani aquí siempre ha ido muy rápido. Crutchlow va a una vuelta pero a nivel de ritmo sufre un poquito más. El otro factor es el 'modo contrato', que hace que la gente empuje al ciento por ciento. Todo influye".