Márquez "Era un día especial"

Intentando bailar el 'Swish Swish' -baile que se hizo viral en las redes sociales-. Así fue como Marc Márquez trató de celebrar su segunda victoria en el GP de España celebrado en Jerez, aunque confesaba que "con el mono y el casco no ha sido nada fácil". El de Cervera reconocía que "era un fin de semana especial, lleno de homenajes en el Circuito Ángel Nieto. Lo he visto (el trofeo al ganador, con la cara de Ángel Nieto) en Moto3 y lo quería".

"Ha sido increíble ante toda esta afición", destacaba Márquez, quien añadía que "estaba convencido antes de la carrera que podía ganar. Salíamos desde la segunda fila de parrilla pero no encontré la vuelta adecuada en calificación". Aunque también tenía claro que "no iba a ser nada fácil", sobre todo teniendo en cuenta la 'salvada' que hizo en el tramo inicial de carrera: "Ha sido una gran derrapada. He llegado ahí y cuando he visto que la pista estaba tan sucia era ya muy tarde. He cerrado un poco gas pero he patinado. Estilo Márquez, espectáculo". Un susto que, según el propio Márquez, le ayudó para ganar la carrera: "No sé si iba a 230 más o menos. Lo he visto tarde y me lo he llevado todo. He podido controlar la caída pero me ha ayudado a activarme. me he dicho, 'va, tira, que estás activo'".

Márquez sigue relatando la carrera y asegura que "sabía que tenía ritmo, que era una carrera larga. Diría que he ganado sin ser el más rápido en pista. Quizás hoy el más rápido en pista era Dani. pero una carrera no sólo es ir rápido, es adelantar y ser agresivo en los momentos que toca".

En cuanto al incidente entre el grupo perseguidor, y que acabó con las Ducati de Lorenzo y Dovizioso, así como con su compañero Dani Pedrosa fuera de la carrera, el de Repsol Honda comenta que "he visto que adelantar a Lorenzo era muy difícil. Lo tenías que tener muy claro en la frenada, ya que estaba frenando muy tarde. Sabía que era clave coger esos dos 'segunditos' ideales hasta el final de carrera", matizando que "no sé lo que ha pasado, me lo han contado, que Dovizioso ha intentado adelantar a Lorenzo, que Lorenzo se ha ido hacia adentro y se ha encontrado a Dani. Se han caído los tres. Mala suerte. Espero que los tres estén bien pero bueno, por otra parte, no te lo negaré, más líder en el campeonato".

Para acabar, se le pregunta al actual líder del Mundial de MotoGP por el futuro: "¿Le Mans? Estamos preparados para la batalla. ¿Si la moto está al nivel de 2014? No tanto. Aquí me escapé e hice la carrera en solitario en 2014. Me ha caído este fin de semana dos veces no por ir lento, por empujar. Hay cosas que pulir a nivel de electrónica".