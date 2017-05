Márquez "Este domingo nos tocaba ser segundos"

Lo intentó hasta el final, pero no pudo ser. Marc Márquez lo dio todo en Jerez, pero "tras varias intentonas fallidas" arrojó la toalla y se conformó con una segunda posición "muy positiva".

"Estoy contento porque lo he dado todo y he luchado hasta el final", reconocía, aunque no podía más que resignarse tras la gran actuación de Pedrosa: "Cuando Dani tiene uno de esos fines de semana inspirados, es difícil batirle y viendo su telemetría durante todo el fin de semana hacía cosas muy buenas para este circuito, por lo que intenté adaptar mi estilo de pilotaje al suyo, porque aquí era el bueno, y es un circuito donde yo suelo sufrir".

A la hora de analizar la carrera, el de Cervera comentaba que "el neumático delantero se me ha quedado muy blando desde el principio y tenía que ir con mucho tacto y eso ha sido un poquito lo que me ha frenado durante la carrera", matizando que se encontraba "contento porque estábamos ahí arriba; quizás disfruto más con adelantamientos, pero ha sido una carrera entretenida".

El actual campeón del mundo relataba el tramo clave de la carerra, ese momento en el que se puso a tiro de Pedrosa, pero fue incapaz de alcanzar a su compañero de box: "He empezado a recortar décimas pero he tenido un susto, he vuelto a perder, me he vuelto a rehacer un poquito, he vuelto a apretar, otro susto y he dicho 'ya está, se ha acabado'. A la tercera dicen que va la vencida y no ha habido tercera y por eso me he conformado con el segundo puesto y creo que es lo que tocaba este domingo". El piloto catalán añade que se encontraba "esperando que faltasen diez vueltas, esperando un poquito a ver si bajaba su neumático trasero, porque yo iba con el duro de delante y no me encontraba a gusto, pero -continúa- "en cierto punto he visto que no bajaba y he decidido apretar".

"Después de Argentina piensas cosas, reflexionas un poquito, y a veces, un error viene bien y el de Argentina me hizo pensar", reconoce, añadiendo que "si el susto es un poquito más grande también te caes y en Austin hice una carrera en la que gané pero de un modo conservador, detrás de Dani, y apretando las vueltas justas". Eso le ha hecho aprender, y ayer lo demostró."Al final de carrera he visto que había demasiado riesgo y el campeonato se tiene que hacer así", dijo el piloto de Repsol, que ya tiene la cabeza puesta en Le Mans: "Los dos pilotos Yamaha hicieron un test en Le Mans, también Cal, que no estaba lejos de ellos, y eso nos da buenas sensaciones".