Márquez, favorito también en Le Mans

Quienes parecen tenerlo más complicado son los pilotos de Yamaha, ya que ni Valentino Rossi ni Maverick Viñales se "sienten" a gusto con su moto y las evoluciones del fabricante de Iwata no parece que puedan estar disponibles antes de mitad de la temporada, por lo que de ser cierto este aspecto tanto el italiano como el español pasarán su particular calvario en Le Mans. Y eso que Viñales es el último ganador en Le Mans, mientras que Rossi ha ganado en tres ocasiones aquí, aunque la última de ellas data de 2008.

Marc Márquez llega como favorito al Gran Premio de Francia de MotoGP que se disputa este fin de semana en un feudo que no es estadísticamente el suyo, el circuito de Le Mans. Aunque el francés, en un trazado habitualmente proclive a las victorias españolas, pues desde la era de MotoGP de quince ediciones en diez se ha registrado un triunfo español, el más galardonado entre nuestros representantes no es Marc Márquez, sino Jorge Lorenzo con cinco, todas ellas en su etapa con Yamaha.

Ducati espera una respuesta de Andrea Dovizioso en Mugello

Andrea Dovizioso sigue sin estampar su firma de renovación en Ducati y el jefe del equipo, Gigi Dall'Igna, no esconde que se trata de un "problema" que la firma de Borno Panigale debe resolver cuanto antes. No parece que vaya a ser este fin de semana en Le Mans por lo que todo apunta a que será en el gran premio de casa, en Mugello, cuando el italiano conteste a la propuesta de Ducati. "Tenemos que resolver este problema lo antes posible. No es una negociación fácil y lleva tiempo. Seguramente tendremos una respuesta definitiva en Mugello", afirmó en Imola, donde presenció la prueba mundialista de Superbikes. "En este momento nuestro objetivo es alcanzar un acuerdo con Dovizioso y después pensaremos en otros pilotos", afirmando que no están saliendo las cosas como esperaban con Jorge Lorenzo.