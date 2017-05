El Márquez que gana es Álex

álex Márquez por fin sonríe. El pequeño de la saga puso fin a dos años malísimos en Moto2 con su primer triunfo en la cilindrada intermedia lograda ayer en el Circuito de Jerez en una carrera sin apenas historia por la caída del líder del mundial, Franco Morbidelli, cuando acababa de colocarse primero tras aprovechar un error del ilerdense en la curva de Sito Pons.

El fin de semana ha resultado ser perfecto para Márquez. Se ha demostrado a sí mismo que puede estar delante y ganar carreras. Lo primero lo consiguió en los entrenamientos libres del viernes y el sábado, dominados de principio a fin. Lo confirmó en la sesión de clasificación con un tiempo que además supuso la mejor 'pole' desde que se implantó la categoría intermedia sustituyendo a la anterior de 250cc. En carrera, una buena salida le supuso dominar con comodidad las primeras vueltas aunque Morbidelli le siguió los pasos. Ambos se escaparon muy pronto. Márquez tenía la situación controlada pero cometió un pequeño error en la curva de Sito Pons, una esquina complicada que al más mínimo error te echa hacia fuera. Márquez tuvo que cortar gas y Morbidelli aprovechó el regalo para situarse al frente de la carrera. Quedaban 18 vueltas y la situación invitaba a pensar que habría batalla. Sin embargo, un giro más tarde, el italiano cometía su primer error de la temporada en carrera, perdió el tren delantero de la Kalex en la zona de la curva Nieto y ahí se acabó la historia. A partir de entonces, con 17 vueltas aún para el final, Márquez ya no encontró más oposición que su propia cabeza y los fantasmas que pudieran aparecer, como aquel recuerdo de Argentina, cuando liderando la carrera se marchó al suelo. Tuvo un susto a falta de siete vueltas en la curva Lorenzo cuando estuvo a punto de caer provocado por el neumático delantero, por entonces ya bastante delicado. Salvo la situación y se limitó a dejar pasar las vueltas hasta cruzar la línea de meta. Los malos tiempos parecen quedar atrás: "El año pasado me autoimpuse demasiada presión, mis expectativas eran demasiado altas. Cuando ves a alguien como Marc o Maverick, piensas: yo también puedo hacerlo. Pero ahora ya sé que no puedo y no es bueno seguir pensándolo. Uno tiene que concentrarse en sí mismo y no mirar qué hacen los demás. Eso es lo que estoy haciendo ahora y sé que si sigo así puedo volver a ser el piloto rápido que fui en Moto3", comentaba hace unos meses a la revista motorsport. Camino va.

En el 'corralito', una vez acabada la carrera, le esperaba su hermano Marc para felicitarle. En ese momento, Álex le comentó algo al oído y después reconocía que le había comentado que la pista estaba muy delicada, sobre todo en las curvas de izquierda, y que tuviera cuidado en la prueba de MotoGP.

Resuelta la carrera, la batalla atrás se centró en la lucha por el tercer cajón ya que Pecco Bagnaia también rodó la mayor parte de la carrera en solitario para alcanzar la segunda plaza. El portugués Miguel Oliveira adelantaba en las últimas vueltas a Matteo Pasini, subiendo al tercer cajón en una carrera que emoción tuvo poca.

Pese a la caída, Franco Morbidelli sigue al frente de la clasificación del Mundial aunque ve reducida su ventaja a 11 puntos con respecto a Lüthi -octavo ayer- y a 16 con Oliveira, sus más inmediatos perseguidores, mientras que Álex Márquez ya es cuarto aunque aún bastante lejos de su compañero del Estrella Galicia.