Masegosa "Entiendo que se hable de ascenso, no lo puedo controlar"

Pepe Masegosa, técnico del Xerez Deportivo FC, felicitó a sus jugadores tras la victoria en Isla Cristina que deja a los azulinos a una victoria del ascenso a Tercera División, aunque el preparador sevillano no quiere pensar demasiado en cábalas y sí en preparar de la mejor manera posible el partido contra el Chiclana Industrial.

El míster azulino apuntaba con respecto al choque en Isla que "hemos hecho un partido muy serio, siendo intensos a nivel defensivo, no hemos concedido nada y hemos arreglado lo que normalmente no hemos sabido arreglar en los partidos de fuera, que ha sido saber hacer los goles. Quizás no al principio, porque antes de hacer el gol hemos tenido dos muy claras pero sí que cuando hemos sabido acertar de cara a gol ya después hay otro poso y otra tranquilidad a la hora de finalizar. Esto demuestra que somos un equipo muy fuerte en la categoría pero que necesitamos tener un poco de tranquilidad y un poco de confianza y cuando se pone el marcador de cara es todo más fácil".

Masegosa prefiere seguir fiel al discurso de partido a partido y en centrarse en lo que ayer hizo bien su equipo sobre el césped del Municipal: "Quedan tres partidos y tenemos que ir a por el partido de casa, centrarnos en el partido de casa, hacer todas las cosas del juego que hemos hecho hoy -ayer para el lector- en cuanto a movilidad, en cuanto a creación, en cuanto a defensa y seguir en la misma línea".

Aunque el preparador xerecista es consciente de la euforia que rodea al equipo, no quiere que sus jugadores se descentren: "Entiendo que el entorno y que la gente pueda hablar del ascenso, de hecho se lleva hablando dos meses, pero yo tengo que transmitir a mis jugadores lo necesario para ganar el partido y eso no es hablar del ascenso. Voy a hablarles de lo que hemos hecho hoy -ayer- en el campo, de cómo han corrido, de cómo han basculado, de cómo han creado ocasiones, cómo han sido capaces de defender el balón parado... poner el nivel de esfuerzo al máximo; de todo lo demás sería conveniente olvidarse pero no lo puedo controlar y lo gestionaré lo mejor que pueda".

Masegosa también quiso ensalzar la labor de algunos jugadores menos habituales. "Me ha alegrado mucho que Álvaro haya hecho un buen partido porque esto significa que los jugadores entrenan a muerte, evidentemente ha tenido algún momento de bajón porque llevaba dos meses sin jugar. Esto demuestra dos cosas: que es clave estar preparado para cuando tienes que jugar y que simplemente eso de "no tengo ritmo porque no juego" no existe. Me alegro enormemente por el chaval porque ha tenido una actitud ejemplar".

También tuvo palabras el técnico azulino para Álex Expósito: "En el banquillo hemos dicho cuando ha marcado que no por ir 3-0 no es importante ese gol porque las rachas a veces empiezan con un penalti o un gol en el minuto 90 con 4-0. Esperemos que cambie ese estado de ánimo y esa tranquilidad que le falta a la hora de finalizar las jugadas. Nosotros encantados".