Masegosa "Podemos ganar en Conil pero no somos claros favoritos"

La cuenta atrás para el partido más esperado de la jornada 13ª de División de Honor que disputarán en el Pérez Ureba (16:30) Conil y Xerez DFC ya ha comenzado y tanto Pepe Masegosa, técnico azulino, como Francisco Javier Zafra, entrenador amarillo, ultiman los detalles de un encuentro en el que está en juego el liderato del Grupo I de División de Honor.

Masegosa admite que puede ser un partido "importante porque nos vamos a medir dos equipos que llevamos un número de puntos notable para estas alturas de competición" pero que "a partir de ahí es un encuentro más. Tenemos siempre la sensación de que el siguiente partido que tenemos que disputar es el más importante y lo dije la pasada semana. Dije que perder en Pozoblanco no era una tragedia porque si ganábamos y el Conil perdía, le sacaríamos tres puntos y así ha sido, llegamos líderes a esta cita. Hay que tomárselo como uno más, importante pero nada más, hay que seguir haciendo todo lo bueno que hemos venido haciendo".

Me alegra que los rivales nos regalen los oídos pero no podemos interpretar por eso que el partido será fácil"Mis jugadores saben que afrontamos un tramo decisivo para lograr un colchón de puntos importante"

Zafra considera al XDFC el mejor equipo de la categoría y el preparador xerecista no quiere que los elogios confundan a sus jugadores: "Seguramente estoy de acuerdo con lo que piensa Zafra, aunque no le he oído. Estaré de acuerdo con él si ha dicho que tenemos la mejor plantilla de la categoría, que somos el mejor equipo o que tenemos la mejor afición. No sé con qué intención lo ha hecho pero está muy de moda, es como si nosotros no tuviésemos nada que perder. Ellos saldrán a ganar el partido y si cabe más motivado que ante cualquier otro equipo. Estamos compitiendo muy bien pero tendremos que salir extraconcentrados porque ellos querrán ganar, no es cuestión de que nos regalen los oídos. Ya estoy habituado a eso de que si somos un transatlántico, que si somos un superequipo pero ninguno se deja ganar. Me alegra que los rivales nos regalen los oídos pero de ninguna manera podemos interpretar que el partido va a ser fácil".

A la hora de hablar de favoritos en la cita de mañana, el preparador sevillano no lo tiene. "La plantilla que tiene el Conil es muy buena y tiene jugadores que podrían estar en Tercera. Ellos tienen una plantilla muy competitiva, con futbolistas de la zona con un perfil importante y tienen un entrenador capacitado, que lo ha demostrado ya y que fue un gran profesional del fútbol. Creo que ellos tienen argumentos para competir pero en este partido concretamente creo que no hay favoritos, los dos equipos nos vamos a diputar los puntos. Estamos capacitados para ganar el partido y ser favorito no implica que lo podamos ganar ni perder. Tenemos argumentos con lo que estamos haciendo para ir y ganar pero no creo que nos tengamos que colgar el cartel de favorito porque si pierdes parece que es un desastre y eso no lo es, no lo quiero vender así. Quitaría la palabra favorito pero sí que digo que tenemos opciones de ganar, tanto allí como en los demás campos de la categoría".

Tras el encuentro ante el Conil, los azulinos encaran un tramo del calendario complicado y Masegosa ya se lo ha advertido a sus jugadores. "Les he comentado que estamos ante un momento clave, en el que encadenar tres o cuatro victorias consecutivas nos darían ese colchón para ir un poco más desahogados pero si no los ganamos, tendremos que seguir como hasta ahora, sacando a muerte los partidos de casa y puntuando fuera. Iremos más ajustados pero si somos capaces de sacar esas tres o cuatro victorias consecutivas, como hemos hecho anteriormente, sí que tendríamos un margen para ir a un desplazamiento complicado más tranquilos y no con esa necesidad imperiosa de sacar el partido".

El XDFC es líder pero los hay críticos con el juego. Bajo el punto de vista del máximo responsable técnico del cuadro azulino se puede ser "resultadista y se puede intentar jugar bien al fútbol, eso todo es muy relativo, habría que analizar qué es jugar bien. Para algunos puede ser tener más posesión del balón y para mí es montar una contra y finalizarla bien, con velocidad y definición. Para mí, por ejemplo, jugar bien al fútbol es lo que hicimos ante La Palma, no dejarles salir de su campo, presionar arriba, tapar todas las líneas de pase...".

De todos modos, Masegosa asume el nivel de exigencias de la afición. "Estamos en un equipo muy especial, con unas connotaciones muy especiales. Esta afición ha visto otro fútbol pero hay que recordarle en la categoría que estamos. Si se va a cualquier campo de la categoría es posible que no vea las acciones técnicas y el ritmo que ve en nuestros partidos pero es que te vas a Tercera o a Segunda B y hay la misma dificultad, hay que ser conscientes de que estamos en una categoría baja y que ellos tienen en la retina otro fútbol. Soy consciente de ello pero ellos también tienen que saber dónde estamos. Están en su derecho de exigir lo que quieran pero esas exigencias deben de estar acorde con lo que hay. Aún así, sé que a nosotros siempre se nos va a pedir un poco más siempre por todo lo que hay, eso es evidente".