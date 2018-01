Masegosa "Hay que aprender de lo que le ha sucedido al Coria"

El Xerez DFC se convirtió el pasado jueves en líder en solitario del Grupo I de División de Honor una vez que Competición le restó al Coria un punto por incidentes de público. Tiene 38 puntos por los 37 de los sevillanos. Pepe Masegosa, técnico azulino, no lanza las campanas al vuelo pero no oculta que le gusta estar en lo más alto. "Verte primero te da tranquilidad pero, a veces, no podemos engañarnos porque es anecdótico por la mínima diferencia de puntos. Si es verdad que se te queda mejor cuerpo cuando te ves primero aunque sea por la diferencia de goles, te sube la autoestima".

De todos modos, matiza: "Luego, tenemos que mejorar y seguir mejorando para mantener eso. Hace poco le leí una entrevista a un amigo entrenador que decía que estaba más cerca de dejar de sumar que de seguir sumando y había ganado 2-0. Me parece una lectura importante, que se escapa de lo que es el resultado, y tenemos que hacerlo. Tenemos que hacer lecturas que nos acerquen más a seguir sumando que a dejar de sumar independientemente que vayamos primeros con un punto de diferencia sobre el segundo o con más".

En cuanto al punto de sanción, algo que ya sufrió el XDFC el pasado curso, lo tiene claro: "Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas porque eso le puede pasar a cualquiera, tenemos que ser consecuentes con todos los actos porque que te quiten puntos es un fastidio. Un punto puede ser que no sea nada pero también puede ser mucho al final de temporada, eso no lo sabemos ahora. Si lo podemos evitar, hay que evitarlo, tenemos que hacer una lectura de lo que pasa en otros campos y aprenderlo. No sólo tenemos que aprender de lo que nos sucede, vamos a intentar que no nos quiten puntos".

Un gol de Barba en el descuento dio los tres puntos a los xerecistas. Tras esa victoria, la semana ha ido "fenomenal. Los jugadores están eufóricos después de ganar en el descuento un partido que nos costó sacar adelante con un revés importante en el minuto 86. Remontar en el tiempo añadido te deja un subidón durante algunos días pero, como ya expliqué el domingo, había que hacer una reflexión en cuanto al resultado y a lo que hicimos. Hemos trabajado en estos días aspectos en los que tenemos que mejorar y siempre mirando un poco las connotaciones del campo en el que vamos a jugar, que son muy distintas a las que tenemos en casa. Nos preocupan las dimensiones del campo, el terreno de juego y la forma de jugar del rival, son cosas concretas a las que nos tenemos que adaptar. Creo que estamos preparados para adaptarnos a las circunstancias del juego y no creo que seamos un equipo todo lo contrario a lo que nos vamos a encontrar. Con algunas variaciones, podemos formar un once que se adapte al partido para poder sacar los tres puntos".

Las bajas por sanción tanto de Jorge Herrero como de Barba las considera importantes porque "son dos centrocampistas que se adaptan a cualquier situación, a cualquier tipo de campo, y los dos además van bastante bien en el juego aéreo. Es lo malo, que uno, aunque a veces sí se puede hacer algo, no puede elegir el momento en el que los jugadores se lesionan o ven una tarjeta que les acarree sanción. Creo que para este campo necesitamos gente que vaya a las segundas jugadas, que sea fuerte en las disputas individuales y que dominen el juego aéreo. Ellos dos son de los dos mejores futbolistas que tenemos en la plantilla en el juego aéreo, aunque también va bien Javi Tamayo, Álex Expósito, Adri, Lebrón e incluso Carlos Cuenca no va nada mal. Tenemos recursos para adaptarnos".

Uno de los datos que más llama la atención de la trayectoria del UP Viso es que no ha ganado en casa ni ha marcado. Masegosa no le presta demasiada importancia a esos registros: "Son datos más que importantes curiosos, es extraño que no hayan ganado ni marcado un gol todavía, algún día tendrá que ser. No le doy demasiada importancia al dato de los goles, a mí me da igual ganar por 1-2, no tengo empeño en que no me metan goles. Bueno sí, mi empeño en ese sentido es que si no me marcan, estamos más cerca de ganar el partido".

Por último, resaltó la trayectoria de un rival que coquetea con los puestos bajos de la clasificación cuando el pasado curso realizó una temporada más que notable y acabó en la mitad de la tabla: "Es curiosa su dinámica, el hecho de salir con más aspiraciones que la temporada anterior considero que les está pasando factura en cuanto a tener un poco más de presión y de ansiedad con los resultados. Aún así, es un equipo de los que puede dar la sorpresa en cualquier campo de la categoría".