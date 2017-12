Masegosa "Los cambios nos han dado un plus"

Pepe Masegosa, técnico del Xerez Deportivo FC, estaba contento tras la victoria de su equipo en El Fontanal. "Hemos jugado bien dentro de las condiciones que te permite un campo de estas características. Ha sido el partido fuera de casa en el que más fases del juego hemos dominado. Al final, los cambios han dado un plus al equipo, pero estaba dentro del plan previsto. Estamos pasando por una buena dinámica, en una buena línea pero queda un mundo", apuntó.

El equipo ha ampliado distancias con respecto al tercero y el cuarto aunque el técnico xerecista no quiere lanzar campanas al vuelo y reconoce que la victoria solo suponen tres puntos más. "Ahora es insignificante estar a tres puntos del segundo o del tercero. Estamos dentro del grupo de equipos que va a luchar por el ascenso y, dentro de la humildad que hemos vendido siempre, no podemos infravalorar al resto de rivales, se llame Chiclana Industrial o Montilla. Es cierto que tenemos buenos jugadores, un entorno fuera de lo habitual, pero eso no es suficiente para sumar puntos. Después de un 0-2, lo importante es ser humildes y seguir con el pie en el acelerador exigiendo un poquito más", aclaró.

La entrada de Biri y Tamayo cambiaron el rumbo del partido. El extremo fabricó la jugada que dio origen al 0-1. "Antes de empezar el partido le comenté a Biri que no es suplente sino que lo estaba reservando porque sus características nos vendrían mejor en otra fase del juego. Tratamos de buscar que las características de los jugadores se amolden lo mejor posible a las circunstancias del juego. Hoy -ayer para el lector- ha salido bien y una de las claves es que nadie se siente titular ni suplente. Todos los jugadores son imprescindibles. Todos suman y esa es la base del éxito del equipo".