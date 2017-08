Masegosa, contento con el equipo

El Xerez Deportivo FC caía el pasado miércoles en su primer amistoso en casa frente al San Fernando de Pérez Herrera. A pesar de la derrota, el técnico xerecista, Pepe Masegosa, hacía un buen balance al respecto y mostraba su satisfacción porque "vamos cumpliendo los objetivos que tenemos en la pretemporada que es hacer un equipo con una identidad. Creo que con el San Fernando hicimos buen partido y no se notó tanto la diferencia de categorías".

Para mostrar la identidad que el sevillano quiere que tenga su plantilla "deberíamos juntar los dos otros partidos con el del San Fernando. Tuvimos mucho protagonismo en los encuentros anteriores, con mucha más posesión. Esta vez los aspectos defensivos han estado por encima del ataque. No tuvimos esa posesión abrumadora. Me quedo con un poco de cada cosa. En pretemporada se busca eso, tener escenarios donde seas protagonista y otro donde tengas que sacar tus aspectos defensivos en acciones concretas del juego".

Precisamente hablando de su plantilla, Masegosa destaca que todavía puede llegar algún que otro refuerzo: "No digo que tengamos que incorporar a gente pero sí que es verdad que podríamos traer a alguien para algún puesto específico donde podemos tener más competencia. El miércoles tuvimos a Eloy, que es un lateral izquierdo que está a prueba. Se puede tocar todavía alguna cosa pero la base del equipo está. Quizás falten matices en cuanto a rendimiento de jugadores pero de todos modos no descarto que ese jugador aparezca dentro del club. Juanan jugó el otro día de delantero y tuvo una participación más o menos estable, se quedó con alguna, disputó algunos balones y si sigue en esa proyección puede ser un refuerzo que no esperábamos. Al igual que Adrián Román que entró en el centro y tuvo esa claridad para desbordar. Vamos a darle una oportunidad a los chavales de aquí y vamos a seguir viéndolos y lo mismo son ellos los que deciden que quieren estar, demostrándolo en el campo. Pero no descarto que busquemos en el mercado limitado que tenemos para incluir un refuerzo o dos más".

Los aficionados xerecistas pudieron ver sobre el verde de Chapín a uno de los futbolistas llamados a ser importantes, Bello, que disputaba sus primeros minutos: "Bello llevaba tres meses sin jugar un partido. Esta semana solo ha entrenado dos días con el grupo y tiene un ritmo inferior al que puede dar. Pero no me preocupa, es normal que un jugador que lleva tiempo que jugar y que de las 15 sesiones que llevamos se ha perdido 7 tenga ese puntito por debajo de los demás. Tiene una actitud genial y una capacidad tanto física como técnica para jugar. Sé que se va a poner como un tiro".

En cuanto a las dos últimas incorporaciones del equipo, Lebrón y Bonomo, Masegosa declaraba que "a Lebrón le hace falta entrenar. Se está adaptando, no ha completado muchos entrenamientos. No es algo que me vaya quitar el sueño, porque estoy convencido de que va a llegar al arranque de liga en muy buena forma. Pablo, por su parte, entrenó y al día siguiente le salió una contractura en el soleo. Ha cambiado de superficie, estaba en un equipo y ahora en otro y todo eso provoca un estrés y cansancio y ha salido por ahí. Es algo que no tiene mayor importancia".

En cuanto a los aspectos a mejorar, el técnico quiere "estar los 90 minutos al mismo ritmo que en la primera parte. Lo ideal es llegar al primer día de competición bien, frescos y de manera óptima. Quiero que lo que hemos transmitido en cuanto a presión e intensidad en los primeros minutos sea capaz de llevarlo al 90".