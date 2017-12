Masegosa "A partir ahora veremos un XDFC diferente"

La derrota del XDFC del pasado domingo ante el Conil dolió bastante a los azulinos. Tanto que Pepe Masegosa, entrenador xerecista, aseguró ayer que su equipo va a ser otro a partir de ahora. "Ante el Isla Cristina nos vamos a encontrar a u XDFC muy motivado, el domingo creo que supuso un punto de inflexión en cuanto a entender que los equipos salen ante nosotros muy motivados y vamos a cambiar. ¿Por qué? Porque hemos entendido que para los rivales el día que se miden a nosotros es un día especial y para nosotros también debe serlo. Cuando vas primero hay que cuidar muchos aspectos porque vas arriba, marcha todo dentro de los cauces normales pero no puedes caer en la monotonía. No podemos perder ni un momento el hambre. Creo que nos hemos dado cuenta de eso porque en las dos últimas salidas perdimos un poco de esa intensidad que sí que hemos tenido en casa".

Pese a admitir que su equipo había perdido intensidad en los dos últimos desplazamientos, el técnico también rompió una lanza en favor de sus jugadores. "Después de ver el partido otra vez, la verdad es que perdimos pero también pudimos ganar, nos tiran dos veces a puerta. La jugada del gol fue fuera de juego clarísimo y luego el penalti llega en una acción puntual. A partir de ahí es que no llegaron ni a puerta. Nosotros tuvimos una de Tamayo a centro de Biri, un remate de cabeza de Cuenca, tuvimos un gol anulado a Jorge Herrero por una falta absurda de un jugador nuestro, tuvimos otra de Expósito. No hay muchas diferencias respecto a los rivales pero estamos hablado de un rival que lleva un buen número de puntos, los mismos que nosotros".

Masegosa también quiso mandar un mensaje a todos los que quieren ascender en Navidad. "Estamos deseosos de no pasar apuros, de tener una cómoda ventaja sobre los rivales... A ver, si vendemos desde un principio que tenemos que ir con la bandera de la humildad, esto es un poco contradictorio. No podemos ir con la bandera de la humildad y pretender sacarle quince puntos al segundo. La bandera de la humildad significa valorar a los rivales, que están haciendo un buen trabajo, valorar el trabajo que están haciendo nuestros jugadores... Hay que ir más tranquilos en cuanto a la necesidad, aunque también entiendo que tenemos una necesidad urgente de subir. Lo entiendo y lo vamos a hacer, pero no en Navidad, lo haremos al final de Liga".

"En este trayecto -apuntó- vamos a pasar momentos en los que ganemos dos partidos seguidos y en los que los podamos perder, es absurdo pensar lo contrario, todos los equipos pasamos por una mala racha, aunque vamos a trabajar por no tenerla. Lo dije el primer día que me senté aquí, que una de nuestras señas de identidad iba a ser la humildad y hay que valorar a los rivales, que hacen su trabajo y lo hacen bien. Otra seña de identidad será el esfuerzo y en ese punto no se le puede reprochar nada a mis jugadores, que lo están haciendo estupendamente. Estoy contento con el trabajo y con su rendimiento porque si terminase la temporada mañana estaríamos en Tercera. No tengo nada que reprocharles, estamos en una buena línea y eso no significa que no tengamos que mejorar y una de las cosas es que no caer en la monotonía y considerar todos los partidos como una final porque eso es lo hacen los rivales contra nosotros".