Masegosa puede recuperar a Adrián Martín y Bonomo

El Xerez DFC, líder del Grupo I de División de Honor, por primera vez en lo que va de temporada podría tener a todos sus jugadores disponibles. Si finalmente los centrocampistas Adrián Martín y Bonomo superan la última prueba a la que serán sometidos esta misma mañana en la última sesión de trabajo que tiene previsto realizar el equipo en el Anexo de Chapín, Pepe Masegosa tendrá a todos sus futbolista aptos.

La semana pasada le tocó el turno a tres a la vez, Biri, Álex Padilla y Joaqui, y para esta cita ante el Pozoblanco, a partir de las cinco de la tarde, pueden ser los dos que quedan ya, el canario Adrián Martín y el roteño Bonomo. El equipo siempre ha tenido bajas importantes desde que arrancó la competición y ahora todo vuelve a su cauce.

Javi y Álex nos están dando una presencia en el área que al inicio de la Liga no teníamos"

El Xerez DFC llegó a acumular ocho bajas en algunas jornadas, como la en la que le tocó visitar en el Municipal al Antoniano del jerezano Jesús Mendoza, un partido que perdió por 1-0 y que ha sido el único que no ha ganado hasta el momento.

Sobre el estado de Adrián y Bonomo, el sevillano desvela que "Adri está mejor, la semana pasada entrenó con el grupo, esta semana ha ido mejorando de forma progresiva, pero en el amistoso que jugamos el jueves en El Torno no se metió. Le citaré o no en función de las sensaciones que él tenga. Si vemos que corremos riesgos y que está falto de ritmo, esperaremos una semana más, tampoco queremos forzarle ahora que parece que ha dejado atrás todos esos problemas musculares que arrastraba. El caso de Bonomo es algo similar, no nos queremos precipitar pero a los dos les veo bastante recuperados y con ganas de volver, igual que la pasada semana Biri, Joaqui y Padilla. Nos llevamos todos una gran alegría".

Con todos los efectivos disponibles, el entrenador azulino no descarta cambios en el once pero sí tiene claro que para él en estos momentos la pareja de ataque formada por Álex Expósito y Javi Tamayo es indiscutible. "Esos dos jugadores ahora mismo son intocables al cien por cien, salvo que de aquí a la hora del encuentro pase algo raro en cuanto a molestias o a otro tipo de problemas, que no los espero. No me planteo cambiar porque nos están dando mucho, nos están dando esa presencia en el área que no teníamos al principio de temporada. Es verdad que estamos renunciando a otro tipo de cosas pero es un plan que inicialmente voy a seguir utilizando. Aún así, también tengo el plan b preparado porque para nosotros que la enfermería se esté vaciando es una gran noticia, a mí me permite hacer más variantes en un mismo partido, me permite cambiar un poco los argumentos y los ritmos del juego. Aún así, insisto, inicialmente voy a apostar por ellos".

Y si los dos arietes son fijos, lo que ya no tiene tan claro el preparador xerecista es que las bandas sean las mismas en Pozoblanco ni si moverá la defensa para volver a adelantar a Adri a la medular para que actúe de pivote. "Esas variantes ya no las tengo tan claras, hay cosas que tenemos que matizar. Ese es otro cantar".