Masegosa "Me siento aliviado y estoy orgulloso de este vestuario"

Pepe Masegosa, técnico del XDFC, esperaba el ascenso pero nada más conseguirlo sintió "alivio porque tenía claro que había venido a lo que había venido pero hasta que no se consigue no vale decir hemos hecho una gran temporada. Si lo hubiésemos hecho todo muy bien pero no hubiésemos ascendido, hubiese sonado a fracaso. Esa presión, esa necesidad de cumplir el objetivo, me la he quitado y respiro un poquito más tranquilo. No era sólo Pepe Masegosa el que necesitaba ascender había mucha gente detrás que lo necesitaba y entre todos lo hemos conseguido".

Al margen de sentirse más aliviado, el sevillano se queda "con muchas cosas de esta temporada pero, especialmente, con mi forma de relacionarme con los jugadores, que ha madurado un poco con respecto a años anteriores, aunque es cierto que cuando se ganan tantos partidos todo es más fácil. Los conflictos y las historias surgen con las derrotas. Me quedo con la unión que se ha formado con este vestuario, estoy orgulloso, es algo en lo que todos coincidimos. Además, esa unión se ha llevado a la grada. Lo hemos dicho muchas veces, hay que ser muchos para llevar ellos solos al club a la LFP, es cuestión de tiempo. Este año era importante porque el paso a Tercera era fundamental para seguir creciendo".

Además, subrayó: "Hemos logrado el ascenso y el primer puesto, que es lo que todos deseábamos, después de la caña que nos habíamos dado para quedar campeones. Al final, hemos cumplido con el objetivo y hemos sido capaces de hacerlo en Chapín, aunque nos hubiese gustado meter más goles. Hicimos méritos para llevarnos el partido y para ascender. Ahora sí que podemos decir que hemos conseguido nuestra meta y ahora sí que nos podemos relajar".

Al cuadro azulino le costó mucho abrir la lata. El técnico azulino tenía claros los motivos. "Esto suele pasar en determinados partidos con determinados condicionantes. Lo normal era que si éramos capaces de canalizar bien esas ganas, esa ansiedad por marcar, el balón terminase entrando porque éramos superiores e íbamos a ganar. Al final, ha costado un poco más de trabajo, tuvimos que meter a otro delantero y el gol terminó llegando en un balón parado".

Sobre el cambio de Javi Tamayo en el descanso, matizó que "lo que estaba sucediendo en el terreno de juego requería de un rematador porque ellos estaban cerrados y necesitábamos a alguien que fuese capaz de finalizar esas acciones. Tenía que estar Javi o Álex acompañando a Cuenca y el gol llegó".