Mawi llega para "ascender"

José Manuel Sánchez Aragón 'Mawi' ya ejerce como futbolista del Atlético Sanluqueño. El atacante chiclanero fue presentado ayer por el presidente de la entidad, Manolo Fernández y en sus primeras declaraciones como jugador verdiblanco señaló que aterriza en su exequipo para "devolverlo a Segunda División B".

El futbolista declaraba en la rueda de prensa de su presentación que pese a tener ofertas de más equipos "al final me he decantado por el club de mi tierra y mi intención es devolverlo a donde estaba cuando yo vine, a Segunda B".

El fichaje de Mawi ha hecho especial ilusión a la parroquia verdiblanca, sin duda por el buen sabor de boca que dejó la pasada campaña. El jugador indicaba que "estoy muy agradecido a la afición porque no ha parado de mandarme mensajes. Vine aquí sin ser nadie, desde el primer momento me apoyaron y me quisieron y sólo puedo estarle agradecido".

De su etapa en el Lorca Deportiva no parece guardar buenos recuerdos pese a marcar cuatro goles en la primera vuelta: "No ha sido el mejor tiempo que he pasado, me llevo amigos, una experiencia nueva y punto", dijo sin entrar en más detalles. Ahora vuelve al Sanluqueño: "Mi intención cuando me fui fue seguir en Segunda B; por una cosa o por otra estoy aquí y vengo con ganas para regresar a Segunda B".

Con los fichajes de Luisito y Adrián Gallardo más los jugadores de ataque que ya estaban en el equipo, el potencial y la competencia es enorme. Mawi asegura que después de los primeros entrenamientos ha podido comprobar que "hay un vestuario igual que cuando me fui, de p... madre, mucho compañerismo y somos todos una piña. Hay competencia pero para eso están los entrenamientos, para ganarse el puesto. Es un orgullo poder compartir vestuario con Güiza, que es un histórico", dijo.

Además, otro punto a su favor es que Rafa Carrillo ya le conoce: "Desde el momento que llegó el año pasado me dio plena confianza, creo que yo se la devolví y espero que sea igual ahora", finalizó.

Por su parte, Manolo Fernández no cerró la puerta a nuevas incorporaciones aunque en el ataque "creo que ya estamos bien, tenemos pólvora. El potencial goleador es de armas tomar".

Tanto Mawi como Adrián Gallardo y Luisito podrán debutar si Rafa Carrillo lo estima al tener ya cursadas las correspondientes fichas.