Mawi regresa al Sanluqueño

Si hay un equipo que está aprovechando al máximo los primeros días del plazo abierto de fichajes es el Atlético Sanluqueño. El club verdiblanco presentó ayer a Antonio Luis Aceña 'Luisito' y, en la rueda de prensa, el presidente de la entidad, Manolo Fernández, anunció la llegada del chiclanero Manuel Sánchez Aragón 'Mawi', futbolista que ya militó la pasada temporada en el conjunto sanluqueño. A estos dos refuerzos hay que unir el de Adrián Gallardo, presentado días atrás.

En efecto, el extremo chiclanero vuelve a su casa con el objetivo de acercar a su equipo al objetivo marcado para la presente temporada. Tras unos meses en el Lorca Deportiva de Segunda División B, donde comenzó la 17/18, Mawi se ha desvinculado del conjunto murciano y recala de nuevo en el Sanluqueño, donde la temporada pasada anotó nueve goles. Mawi firma por lo que resta de campaña.

El Sanluqueño también presentó ayer a Antonio Luis Aceña Luisito, jugador de 26 años, "rápido y habilidoso" según dijo de él Manolo Fernández. "A principios de temporada ya hubo contactos con él pero firmó por el Villarrubia. El año pasado marcó 16 goles en el Azuaga y fue elegido mejor jugador del Grupo XIV".

Luisito aseguró que su primer objetivo es "partir desde la humildad, trabajar día a día y ayudar a los compañeros para que juntos podamos conseguir el objetivo. El Sanluqueño es un club grande en Andalucía y estoy orgulloso de estar aquí", manifestó.

Se considera hombre "de banda puro, ambidiestro" y donde más aporta es "desde la banda, golpeo con ambas piernas y salgo hacia dentro o por fuera". Afirmó que en verano "ya me quedé con las ganas de firmar aquí. No salió, no supe esperar y me quedé con el gusanillo de venir y ahora que ha vuelto a surgir la oportunidad ni me lo pensé". Cree que el estilo del Atlético Sanluqueño se adapta a su forma de ver el fútbol: "Al míster lo conocía de Córdoba, me gusta su idea y creo que puedo crecer a su lado. El estilo del míster es una de las cosas que me llamaban la atención, el míster explota mucho las bandas tanto y creo que es donde está mi fuerte", precisó.

Por su parte, Manolo Fernández comentó que "seguimos moviéndonos y no descartamos ninguna situación para intentar ese objetivo de estar entre los cuatro primeros. Estamos trabajando, se ha trabajado mucho para tener aquí a Adrián Gallardo y Luisito, jugadores que son interesantes para muchos equipos no sólo para el Sanluqueño y estamos abiertos a seguir fortaleciendo al equipo, que no le quepa duda a la afición".

En cuanto a la posibilidad de que debute Adrián Gallardo, el presidente explicó que el tránsfer se pidió a la 1:43 del día 1 y que ya ha salido de Maldivas hacia a la RFEF; ésta deberá remitirlo a la Andaluza para que pueda ser tramitada la ficha pero tendrá que ser hoy porque mañana "es día inhábil en la Federación. Vamos a contrarreloj".