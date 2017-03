Mayweather reta a McGregor a luchar en junio, y el ámbito del boxeo reprueba esa pelea

Mientras que la pelea entre el púgil estadounidense Floyd Mayweather y el luchador irlandés de las artes marciales mixtas Conor McGregor parece estar cerca de concretarse, la polémica continúa y las declaraciones también, como la del ex campeón mundial mexicano Julio César Chávez, quien lanzando un poderoso jab dijo que "esa pelea es un fraude, sólo es un buen negocio para el morbo".

El viernes, Mayweather, de 40 años, indicó en una conferencia de prensa celebrada en Londres que quiere salir rápido de ese compromiso, por lo que retó a McGregor a realizar la pelea en junio próximo.

Mayweather, ex campeón mundial de peso welter, indicó: "me calzaré nuevamente los guantes y saldré de mi retirada sólo para hacerle frente a McGregor", campeón de peso ligero de la UFC. "Acabemos con esta mierda de una vez, no más excusas".

Para dejar constancia de su reto, Mayweather pidió a la audiencia que lo grabaran con sus teléfonos móviles."Y no quiero escuchar más excusas ni sobre el dinero o las reglas de la UFC, ni ninguna otra, es mejor hacer las cosas simples: peleemos en junio", retó.

McGregor, de 28 años, ha exigido un pago garantizado de 100 millones de dólares para enfrentar a Mayweather. El luchador se encuentra bajo contrato exclusivo con la UFC, lo cual le representa un obstáculo para participar en ese combate, además no ha peleado desde que ganó el título de peso ligero de la UFC al noquear a Eddie Álvarez en noviembre pasado.

McGregor está tomando un descanso mientras espera el nacimiento de su primer hijo, que nacerá en mayo.Por su parte, Mayweather Jr., que cuenta con un récord profesional de 49-0, no ha peleado desde que se retiró a finales del 2015.

Otro impedimento para el combate es que el presidente de la UFC, Dana White, quien ofreció públicamente a Mayweather Jr. y McGregor 25 millones de dólares a cada uno para pelear, dijo que tiene dudas de que alguna vez se concrete el combate. Las reacciones como la de White no se han hecho esperar, y desde el año pasado ha sido un asunto común en el ámbito del boxeo.

Muchas de sus figuras se han manifestado en contra de que se promueva ese tipo de espectáculos. Chávez, considerado uno de los mejores boxeadores de la historia, contundente como lo fue sobre el cuadrilátero, expresó que se trata de un combate que no aporta nada al pugilismo serio.

En entrevista realizada el año pasado, indicó que "una pelea entre Mayweather Jr. y McGregor es un fraude, es una porquería". Dando el golpe de nocáut, indicó que "se trata de un buen negocio por el morbo".

Dijo que en caso de que se lleve a cabo la pelea, "McGregor no tiene ninguna oportunidad ante Mayweather Jr." y puso en duda la calidad del irlandés para pelear con guantes de boxeo. "Puedo asegurar que a mis 53 años de edad, y en mi actual estado físico, sin haber entrenado lo suficiente, soy capaz de derrotar a la estrella de la UFC", indicó.

"Así como estoy, que me lo pongan y le gano sin ningún problema", sentenció en sonorense.

El presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Mauricio Sulaimán, fue más cauteloso al decir que para Mayweather Jr. se trata de una pelea millonaria, porque "peleando con cualquier boxeador ganaría unos 15 millones de dólares, pero contra McGregor podría embolsarse 100 millones". En entrevista con World Boxing News (WBN), Sulaimán dijo que "yo no sé si sería un combate bajo las reglas del boxeo".

Agregó que "todavía no veo quién pueda vencer a Mayweather Jr. bajo las reglas del boxeo, pero si esa pelea fuera con otras políticas, no podría expresar mi opinión". Sobre la posibilidad de que McGregor pueda conseguir una licencia de boxeo, Sulaimán indicó que "eso es un trámite que procesan las comisiones locales de boxeo, no el CMB".

Pero fue enfático al decir que "dudo que cualquier regla pueda aplicarse a cualquier pelea entre Mayweather Jr. y McGregor". Mientras que otro excampeón mundial y actual promotor, Óscar de la Hoya, al igual que Chávez, indicó que "sí Mayweather Jr. quisiera realmente hacer una pelea de calidad, debería enfrentar a Saúl Canelo Álvarez, y no a McGregor".

En una entrevista con Sports Ilustrated, De la Hoya dijo que no cree que la UFC permita la pelea.

"Eso pelea nunca sucederá. La UFC nunca la permitirá, simplemente no va a suceder", subrayó. Agregó que "¿por qué dejarían que su estrella más grande, McGregor, suba a un cuadrilátero de boxeo? Mayweather Jr. lo superaría, sería una pelea muy aburrida".

Además, indicó el ahora promotor, "la única pelea que el boxeador retirado podría hacer sin que resulte un "chapoteo", sería contra Álvarez, quien muy probablemente lo derrotaría". "Si Floyd quiere tener una gran pelea, el único que puede ofrecerle esa pelea es Álvarez".

En ese mismo renglón se manifestó el "Canelo" al decir que la posible pelea entre Mayweather Jr. y McGregor "es una mala broma". En breve entrevista con TMZ Sports, el campeón mexicano agregó que ese combate sería "una falta de respeto para el boxeo".