Mechaal se cuelga la plata

Adel Mechaal encabezó con su medalla de plata individual la actuación española en los Europeos de cross disputados en Samorin (Eslovaquia), donde el equipo logró un total de cinco medallas, incluida una de bronce en el novedoso relevo mixto.

La plata de Mechaal fue la única individual. Las otras cuatro fueron obra de los equipos: la sub 20 (oro en hombres, bronce en mujeres), el sénior masculino (plata) y el relevos mixtos (bronce). España terminó cuarta en el medallero, por detrás de Gran Bretaña, Turquía y Francia.

Era la segunda presea para Mechaal en esta competición -pues obtuvo el bronce hace dos años- y la cuarta europea en total, contando las dos que ya tiene en pista (subcampeón de 5.000 al aire libre y campeón de 3.000 indoor).

Sólo el turco de origen keniano Kaan Kigen Özbilen pudo con Adel Mechaal, que empieza la temporada 17-18 en el gran estado de forma que ha mostrado durante todo el año, con un oro en el 3.000 metros europeo en pista cubierta y el cuarto puesto en la final de 1.500 del Mundial.

Mediada la carrera, Mechaal se había quedado solo en cabeza con tres británicos: Andrew Butchard, Ben Connor y Dewi Griffiths, pero éste se retiró por lesión. El español tomó el mando cuando vio que Özbilen, subcampeón de Europa de medio maratón, llegaba por detrás.

El turco apretó para descolgar a Mechaal por temor al remate de mediofondista del español y lo consiguió en el último 500. El campeón de España se entregó, tomó una bandera española de un espectador y, exhibiéndola, cruzó la meta segundo.

"Intenté cambiar cuando vi al turco muy atrás, pero luego me ha alcanzado y me ha cambiado. El circuito me venía bien y yo sabía que estaba en forma, que podía hacerlo bien, aunque me ha faltado un poco al final. He intentado ganar, no ha sido posible, pero me voy a casa contento", comentó Mechaal.

Dani Mateo -octavo-, y Ayad Lamdassem -décimo- puntuaron para España; a continuación se clasificaron Javi Guerra (14º), Juan Pérez (35º) y Jesús España (40º). Por equipos se impuso Turquía con 17 puntos, sólo tres menos que España, y Gran Bretaña cerró el podio con 34.

En mujeres, la turca Yasemir Can se dio un auténtico paseo en el hipódromo de Samorin para revalidar su título sin oposición.

Había logrado este año el doblete en los Europeos sub 23 en pista cubierta al ganar los 5.000 y los 10.000 y quería rematar su gran temporada revalidando su corona de cross.

Desde el tercer kilómetro Can, que cumple hoy 21 años, hizo carrera aparte, exhibiendo su larga zancada, mientras la campeona de España, Trihas Gebre, que este año aspiraba a medalla, acabó decimotercera, con molestias en el glúteo. El segundo puesto de Alcobendas, tras la subcampeona del mundo Alice Aprot, le había dado moral para afrontar los Europeos, tras haber batido el récord de España de medio maratón en Valencia con 1:09.57, pero su progresión en los Europeos de cross se ha visto interrumpida: decimotercera en 2014, undécima en 2015, novena en 2016, y ahora otra vez al puesto 13.