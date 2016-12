Mendoza, feliz con la oferta

Jesús Mendoza, técnico del Jerez Industrial, valora de forma muy positiva el deseo de la junta directiva blanquiazul de renovarle cuanto antes por el buen trabajo que viene realizando al frente del plantel. El jerezano, de todos modos, es cauto y resalta que "hemos mantenido una primera toma de contacto que fue muy cordial. Me comentaron que están muy contentos con el trabajo y es de agradecer. Yo también estoy muy feliz en este club, me dejan trabajar bien y no creo que existan problemas para llegar a un acuerdo pero todavía es un poco pronto, no ha comenzado ni la segunda vuelta. El nivel de exigencias es alto y yo quiero corresponder a la directiva. Hasta el momento, el trabajo que viene realizando el equipo es fenomenal pero nos está faltando un poco de fortuna con los resultados. Por méritos, deberíamos llevar algunos puntos más pero eso no se puede cambiar y ahora toca apretar el acelerador en la segunda vuelta de la competición".

Y si en el Jerez Industrial se valora positivamente el trabajo que está realizando el jerezano al frente de la plantilla, también se valora fuera. De hecho, Mendoza es uno de los integrantes de la lista de candidatos para entrenar al Antoniano, equipo de Tercera División, según Decano Deportivo. La lista la integran, además de Mendoza, Juan Carlos Menudo, actual técnico del San Juan, Antonio Manuel Racero 'Puma', exentrenador del Atlético Sanluqueño y Xerez Deportivo, entre otros el lebrijano Francisco José Cordero, preparador del Atlético Sanluqueño B la pasada temporada, Márquez Palau, director deportivo del Morón, y Dani Avilés, ex del Dos Hermanas.

El perfil del entrenador del Jerez Industrial convence a un sector de la directiva del Antoniano, aunque no se han producido contactos todavía por la excelente relación entre el presidente industrialista, Pedro Garrido, y su homólogo en el club hispalense.

Mientras, el equipo ya trabaja en la preparación del partido ante el Trebujena del día 8, que será en Chapín por la resiembra de La Juventud. De cara a esa cita, el Ayuntamiento ha concedido al club dos horas de entrenamiento en el Municipal la semana del partido.