Mendoza "Hemos tirado 4 puntos en estos dos partidos"

Al Jerez Industrial se le ha complicado sobremanera el ascenso a División de Honor. El equipo de Jesús Mendoza desperdició el pasado domingo una nueva oportunidad para acercarse a los puestos de privilegio y ahora le viene un calendario en el que se jugará el todo por el todo, empezando este domingo en casa del Tesorillo, tercero de la tabla con dos puntos menos que el Chiclana Industrial.

En dos encuentros en principio asequibles para los industrialistas -San José Obrero y Jédula-, lo de Mendoza sólo han sumado dos puntos. El técnico no esconde que "hemos tirado cuatro puntos en los dos últimos partidos". Al entrenador industrialista no le gustó prácticamente nada de lo que vio el domingo contra el Jédula: "No estuvimos nada acertados en muchas facetas del juego, no tuvimos las ideas claras y cuando perdíamos el balón dejamos mucha distancia. Si nosotros tenemos algo es que creamos muchas ocasiones y nos costó un mundo".

Estamos fallando con los de abajo pero de nada sirve ya lamentarse, es gastar esfuerzos en vano"Vienen partidos importantísimos contra rivales directos, a Tesorillo tenemos que ir a ganar"

A Mendoza le queda la sensación de que su equipo está desperdiciando semana a semana oportunidades para meterse de lleno en la pelea. Tras cuatro victorias consecutivas han llegado ahora dos empates con los que nadie contaba. "En estos dos partidos hemos tirado cuatro puntos que nos hubieran acercado a los puestos de arriba. Es una pena porque estamos fallando con los equipos que están abajo. Hay que seguir trabajando pero queda una jornada menos y seguimos a los mismos puntos de distancia". El entrenador reconoce que se contaban con estos seis puntos: "Uno siempre cuenta con todos los puntos. Es cierto que eran dos partidos importantísimos porque si los ganábamos sabíamos que nos íbamos a situar en los puestos altos. No vale ya lamentarse porque es gastar esfuerzos en vano. Hay que hacer autocrítica, los chavales dieron el máximo aunque no fue nuestro mejor día".

Incluso visto el desarrollo del partido contra el Jédula, que se adelantó 0-1 faltando quince minutos, se puede considerar que se ganó un punto más que perder dos: "Después del gol de ellos recibimos un mazazo. Tampoco es que nos inquietaran mucho y nosotros a balón parado tuvimos alguna de Quintero. Luego cuando vas perdiendo y queda poco tiempo ves peligrar el resultado. Llegó el empate de Antoñito y al final tuvimos un acercamiento como el de López, que si da el pase de la muerte hubiéramos ganado el partido. No hay que achacar nada a los futbolistas, sólo corregir los errores, que han sido muchísimos. En todos los partidos se cometen errores pero el otro día más, estuvimos muy espesos, con falta de ideas y muchas imprecisiones. Así es difícil colocarte arriba cuando fallas muchas veces".

Da la impresión de que al equipo le pesa la responsabilidad cuando tiene que dar ese decisivo paso adelante aunque Mendoza no lo ve así: "Yo he sido futbolista y a uno lo que le gusta son los retos, saber que tienes que ganar los partidos para colocarte arriba o para salir de abajo. Los chavales nunca han tenido presión ni yo se la meto. El único responsable soy yo. Las exigencias deben ser para mí. Ellos lo intentan, no tengo ninguna queja, al contrario. Hemos entrado en una dinámica de dos empates consecutivos que no nos ayuda".

Al mal tiempo buena cara y ya toca empezar a preparar los próximos duelos decisivos, el primero contra el Tesorillo, una final dadas las circunstancias: "Ahora vienen partidos importantísimos con los equipos de arriba. Si queremos estar ahí hay que sacar los máximos puntos posibles. Son rivales directos. Tenemos un partido durísimo en Tesorillo y hay que ir a ganar y luego recibir al Chiclana, que será también muy importante".