Mermados para la 1ª final

El Xerez CD afronta el domingo en el Antonio Fernández Marchán de Guadalcacín (11:45) ante el Atlético Onubense la primera de las cinco finales que le restan en casa para buscar la permanencia. Quedan diez jornadas para que concluya la competición y los azulinos intentan hacerse fuertes como locales para no pasar demasiados apuros al final y sellar cuanto antes una salvación que no van a tener nada fácil.

A los graves problemas económicos de la entidad, al equipo se le unen los deportivos. Juan Pedro debe preparar el encuentro ante el filial del Recre con una plantilla bajo mínimos. Se van a perder la cita por lesión Gonzalo, que recayó de su lesión en los isquiotibiales en Ceuta, Paco Borrego, que se sigue recuperando de la fisura que se produjo en un dedo en el pie ante el Cabecense, y Juanma Aguilar y Chato, enfermos. Tampoco estará Alberto, operado de apendicitis ni Álex García, que ha dejado de acudir a los entrenamientos. Por contra, vuelve el centrocampista Agu tras cumplir en Ceuta el partido de sanción que le cayó por su expulsión ante el Alcalá.

El partido hay que considerarlo una final, nos medimos a un rival directo y llevamos dos derrotas consecutivas"

El técnico azulino admite que "no nos planteamos grandes cambios, no podemos hacer rotaciones porque la plantilla se nos queda corta, especialmente en el centro del campo. La gente que tenemos disponible compitió bastante bien el miércoles y no tenemos pensado refrescar demasiado el once, intentaremos sacar el equipo más competitivo posible para ir a por el partido y resolverlo cuanto antes. Si estamos bien y centrados, creo que tenemos opciones de ganar al Atlético Onubense".

Los xerecistas también tuvieron que cambiar ayer de planes por culpa de la lluvia. En principio, tenían previsto desplazarse hasta El Torno para trabajar pero al final volvieron a entrenar en Corner 4.

Juan Pedro se estrenó al frente del equipo en Ceuta y sus pupilos mejoraron la imagen mostrada en Alcalá. Tiene asumido que con eso no es suficiente y que deben mejorar para comenzar a sumar de tres. "Hicimos un partido completo pero nos faltó aprovechar las ocasiones de gol que tuvimos. Ese es el camino pero no debemos ser conformistas, ya que en el fútbol uno depende de hacer goles para poder ganar partidos. Dentro de la mejoría en el juego y de que subió el nivel de competitividad del equipo, hay que ser más exigentes y tener claro lo tenemos que hacer aún mejor para ganar".

La cita de mañana ante el Atlético Onubense se presenta vital de cara a las opciones de permanencia. El preparador xerecista no se esconde: "Es una de las muchas finales que nos restan de aquí al final de Liga, nos medimos a un rival directo, que está luchando por salvar la categoría igual que nosotros y hay que considerar este partido como una final. Es un encuentro muy importante, en una semana en la que llevamos dos derrotas consecutivas. Hay que romper esa racha y empezar a sumar puntos para no complicarnos".

El partido del pasado miércoles que tenía que disputar el filial albiazul con la Lebrijana se suspendió por la lluvia. Ese dato lo considera una ventaja. "Fueron listos, supieron aprovecharse un poquito de las circunstancias y con tres partidos en una semana creo que les interesaba a los dos equipos descansar, evitar tarjetas, sanciones y desgaste físico, van a llegar más frescos. Ademas, es un equipo joven, que físicamente está muy bien, es uno de sus puntos fuertes. Es un rival al que conocemos y vamos a intentar incomodarle en un campo como el de Guadalcacín, de dimensiones reducidas. Tendremos que competir, ir a por todas en las segundas jugadas y estar muy concentrados tanto durante los noventa minutos como en las acciones de estrategia".

Lo que más preocupa al entrenador del XCD, que no podrá comenzar a cumplir su sanción porque el club no ha solventado los problemas con el Colegio de Entrenadores, de cara a este compromiso es "que no entremos fuertes al partido, que no entremos dándolo todo, que no apretemos al rival, que no demostremos nuestra capacidad como equipo y también a nivel individual. Si estamos bien y competimos, somos un bloque complicado de superar, así lo demostramos el miércoles en Ceuta. Lo que no quiero es que mi equipo ofrezca la cara que mostró en Alcalá, allí no estuvo nada bien".

Por último, pide el respaldo de la afición pese al mal tiempo. "Necesitamos el respaldo de nuestros seguidores y mucho más en un campo como el de Guadalcacín, en el que la gente está muy cerquita del campo porque es pequeño y puede animarnos y presionar. Sería importante que acudiera mucha gente. Sabemos que la climatología no acompaña nada y no es igual que ir a un partido con sol y buena temperatura pero estamos convencidos de que vamos a tener el apoyo de los de siempre, de esos que nunca nos abandonan, y nos van a ayudar a dar todo lo que tenemos para ganar un partido que no se nos puede escapar".