Sin Messi, Argentina se hunde en la incertidumbre

Argentina se hunde cada vez más en la incertidumbre, con Messi suspendido para las próximas tres citas, cuando la clasificación para el Mundial de Rusia está en riesgo y la continuidad del técnico Edgardo Bauza pende de un hilo.

¿Un Mundial sin Argentina ni Messi? Lo que hasta hace poco nadie creía posible es ahora una posibilidad en el horizonte de la hinchada albiceleste.

La derrota por 2-0 ante Bolivia en La Paz terminó de noquear a una selección que llegó golpeada al estadio Hernando Siles por la sanción de oficio a Messi que emitió la FIFA en tiempo récord.

Argentina está quinta en la tabla sudamericana, con 22 puntos y en zona de repesca cuando quedan sólo cuatro partidos para definir la clasificación definitiva para Rusia. Sólo los cuatro primeros se clasifican directamente; el quinto deberá jugar en diciembre una eliminatoria con el ganador de Oceanía.

Por delante le quedan partidos sin Messi: la visita a Uruguay en Montevideo; y como local ante Venezuela y Perú, un rival que siempre le complicó los partidos de eliminatorias. El punta del Barcelona sólo podrá estar para la última jornada contra Ecuador, si es que antes no le reducen la pena.

Los medios argentinos se dedicaron a evaluar a Tahití, Salomón, Papúa y Nueva Zelanda como posibles rivales en la repesca -que además coincidiría con un amistoso de la selección ya firmado en Rusia-, un escenario que no cabía en la imaginación del bicampeón.

La selección no convence, pero Edgardo Bauza, el técnico, se aferra al cargo. "A mí no me tuerce nada ni nadie", dijo.