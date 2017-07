Mestre "Levantar trofeos para Jerez es emocionante"

Emocionados por la consecución del primer nacional por equipos en piscina larga y segundo de la corta historia de Jerez Natación Master, Manolo Mestre, presidente del club jerezano, tenía palabras para todos: "Ahora todos querrán a nuestros nadadores o todos querrán nadar aquí, espero que sea lo segundo. Estoy muy contento no sólo de lo conseguido en tan poco espacio de tiempo, sino que se ha hecho con mucho cariño, con mucho esfuerzo, sin apenas ayuda económica ni espacio para entrenar, y con un amor propio que hace mucho tiempo que no veía. Es muy emocionante levantar trofeos para nuestra ciudad y sentirnos reconocidos".

Por su parte, Luismi Sánchez, en representación del cuadro técnico, se mostraba reivindicativo y agradecido: "Hemos echado muchas horas, esto no cae del cielo. Pero tenemos un grupo de nadadores especial, comprometido y muy muy generoso. Le dedicamos este título a nuestros familiares y amigos, ellos saben lo duro que ha sido este año para nosotros. Estamos en el sitio que nos merecemos, en junio del año pasado no valíamos para esto. Y me parece que no es así después de empezar de cero esta temporada, y sin un duro. Nos dedicamos este título es a nosotros mismos y, en especial, a los nadadores que se quedaron en Jerez por varios motivos".