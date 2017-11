Miguel, la muralla del Arcos

Miguel Guerrero hace historia en el Arcos y se está convirtiendo en uno de los futbolistas con más proyección del Grupo X de Tercera División. El guardameta cordobés, cedido por el San Fernando al club blanco hace poco más de un mes, ha establecido un récord de imbatibildad en el conjunto serrano.

Desde que aterrizó en el club arcense lo ha jugado todo tanto con Adolfo Muñoz primero como ahora con Mariano Suárez -cinco encuentros-, y sus números son espectaculares. 450 minutos disputados, no ha encajado goles, paró un penalti en Lebrija a la Balompédica con empate a cero en el marcador y su equipo acumula cinco jornadas sin perder, cuatro victorias y un empate, trece puntos sobre quince posibles. Sus compañeros han anotado en esos partidos once dianas.

El Arcos nunca había estado a lo largo de su historia más de tres encuentros seguidos sin encajar goles en ninguna categoría.

Miguel tiene los pies en el suelo y en estos momentos en los que todo le va bien no olvida "los malos ratos del verano, en el que no tenía equipo después de problema con los sub-23 en el San Fernando. Ahora, me encuentro seguro, he recuperado la confianza y todo me está saliendo bien, tengo que estar satisfecho a la fuerza. El reto no era fácil para mí porque llevaba mucho tiempo sin competir después de mi lesión la pasada temporada en la recta final de Liga y un portero sólo recupera sensaciones cuando compite. Estaba siendo titular con Méndez el año pasado, en un saque de puerta me rompí y ya no volví a jugar porque el compañero que estaba lo estaba haciendo bien y era lo lógico. La pretemporada la hice muy bien con el San Fernando pero jugar amistosos no es lo mismo que Liga".

El éxito lo comparte con sus compañeros y resalta que "nos está saliendo todo bastante bien. No estoy recibiendo goles pero en eso tiene mucho que ver el esfuerzo de mis compañeros, que están trabajando muy bien a nivel defensivo. No obstante, estoy muy contento, no me esperaba llegar, que los dos entrenadores que hemos tenido confiasen en mí y que las cosas me salieran de esta forma. Lo más importante es que no encajar goles nos está sirviendo para crecer como bloque y para sacar los partidos adelante o para puntuar, como hace un par de jornadas en Ceuta. El equipo necesitaba encadenar ya una serie de resultados positivos para escalar posiciones en la clasificación".

El guardameta de la escuadra blanca, además, defiende que "desde que llegué al equipo tuve claro que podíamos estar más arriba, tenemos plantilla para pelear por los puestos altos de la tabla. El equipo tiene buenos jugadores, aunque después de la temporada tan buena que hizo el Arcos con Jose Pérez el año pasado todo el mundo esperaba lo mismo y eso es complicado".