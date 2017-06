Miki Ruiz, segundo refuerzo del Atlético Sanluqueño

El atacante cordobés de 23 años Miguel Ángel Ruiz Mata, 'Miki Ruiz', se ha convertido en el segundo fichaje del Atlético Sanluqueño para la próxima temporada 2017/2018. Miki llega procedente del CP Cacereño, con el que ha jugado la fase de ascenso a Segunda B, anteriormente estuvo en las filas del Girona y ha pasado por la cantera del Real Madrid y del Barcelona. También llegó a jugar en el Lucena y Ciudad de Lucena, donde coincidió con Rafa Carrillo. Miki Ruiz, que puede desenvolverse por ambas bandas aunque es zurdo, se vincula con el Sanluqueño por las dos próximas temporadas y fue presentado ayer. El futbolista explicó que Rafa Carrillo ha sido determinante para decidirse por el Sanluqueño: "Tenía ofertas incluso de Segunda B pero no he tenido ninguna duda. Ha sido el entrenador que más rendimiento ha sabido sacarme y me ha hablado muy bien de Sanlúcar, que la gente es espléndida y que estaré muy a gusto". Se definió como un futbolista al que le gusta "tener el balón en los pies y casi que disfruto más dando asistencias que haciendo goles". Del equipo conoce poco: "Me han hablado muy bien de Mawi" y recuerda que en un partido Lucena-Sanluqueño "llevasteis un bus lleno y en Lucena nos quedamos todos sorprendidos de la afición".