Minutos de Padilla

álex Padilla es uno de los tres capitanes del Xerez Deportivo FC y, junto a Barba, es el único azulino que continúa en la entidad desde la fundación del club hace ya cinco temporadas. El domingo superó los 10.000 minutos como xerecista en el encuentro que perdieron en La Palma y es el primer jugador que lo consigue, pese a haber estado esta campaña varios meses apartado de los terrenos de juego por una fractura en la cabeza del peroné de su pierna izquierda que sufrió el pasado 28 de mayo en el último partido del pasado curso en Chapín, concretamente también ante el Conil. Por detrás, ha dejado a David Orihuela, que había acumulado más de 9.600 minutos, o a Edu Villegas, actual director deportivo xerecista.

El defensa subraya que "tengo 25 años, llegué muy joven al club y nunca imaginé que alcanzaría esta cifra de minutos. Estoy muy contento porque eso significa que he jugado muchísimo y que los entrenadores han confiado en mí. La primera temporada tuve menos minutos, llegué ya una vez empezada la competición, pero el resto de campañas ya sí que lo jugué casi todo y no me lo esperaba".

Y si ha jugado tanto es gracias a su polivalencia. Desde que aterrizó en el XDFC ha actuado de interior diestro, de lateral derecho y esta campaña con Pepe Masegosa hasta de lateral izquierdo, una demarcación en la que está rindiendo a un gran nivel. "Cuando superé la lesión, tenía claro que lo que quería es disfrutar jugando porque lo pasé mal y pensé que no volvería a hacerlo. El míster me está poniendo en la izquierda, yo lo que quiero es jugar y me encuentro cómodo".

El jerezano, que también logró encadenar 63 encuentros consecutivos como titular, se siente orgulloso de su récord, espera celebrarlo sellando cuando antes del ascenso a Tercera División, defiende el trabajo del equipo y recomienda a la afición que "disfrute del momento, que siga siendo el número doce y que el domingo nos ayude a conseguir el triunfo que necesitamos para estar en Tercera cuanto antes. Si echamos la vista atrás, la pasada temporada a estas alturas estábamos sufriendo en cada partido, jugándonos todo a cara o cruz. Ahora, la situación es distinta, el objetivo no se nos va a escapar, sólo es cuestión de tiempo. Está claro que todos queremos cerrar la temporada cuanto antes pero no es fácil y en fútbol no deja de ser un juego en el que no siempre gana el mejor".

Padilla recuerda "al inicio de temporada, todos hubiésemos firmado estar en esta situación. Hemos perdido seis partidos fuera de casa pero todos por la mínima. Cualquier detalle te hace perder un encuentro y a nosotros nos ha sucedido eso. En La Palma, por ejemplo, fallamos bastantes oportunidades pero nos costó levantarnos después de encajar el gol. Hay que olvidar ese partido y centrarnos en el del Conil. No tenemos que pensar en el ascenso ni en nada, sólo hay que pensar en ganar los tres puntos".

Ante el Conil, afrontan un choque complicado porque "nos enfrentamos al segundo y es un buen equipo, que ya nos ganó en la primera vuelta. De todos modos, en Chapín estamos fuertes, necesitamos ganar y creo que lo vamos a conseguir".