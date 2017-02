Moreno, la aspirina del Xerez DFC en Valverde

El Xerez DFC se juega mañana algo más que tres puntos en el Javier López ante la Olímpica Valverdeña. Tras la mala imagen ofrecida el domingo en Chapín ante la Roteña, el equipo azulino está obligado a puntuar, primero para no perder la estela de los primeros clasificados y segundo para recuperar la autoestima y dar una alegría a una afición que terminó muy enfadada tras el compromiso con los rojillos.

Juan Antonio, técnico xerecista, aseguró el pasado jueves que de cara a este choque su equipo no necesitaba una operación drástica igual que cuando él llegó hace más de tres meses, que ahora le bastaba para superar el mal trago del domingo con una aspirina.

La Olímpica ha hecho un llamamiento a sus seguidores para intentar llenar el campo

Con la baja por sanción de Orihuela, el preparador isleño tendrá que retocar su once. Moreno, salvo cambio de planes poco probable, será el encargado de suplir al 'cerebro' jerezano ante los andevaleños, igual que hizo en el Pérez Ureba frente al Conil. Aquel día, el chiclanero entró en el once por decisión técnica y no por la sanción o lesión de ningún compañero. Esa cita, que los azulinos perdieron por 2-0, el que se la perdió fue Orihuela por decisión expresa del técnico.

La trayectoria del centrocampista procedente del Arcos desde que Juan Antonio llegó es llamativa. De los catorce partidos que el isleño lleva al frente de la plantilla, ha sido titular en seis oportunidades, cinco veces se ha quedado fuera de las convocatorias y en tres entró desde el banquillo.

Comenzó como titular indiscutible y jugó todos los minutos de los encuentros ante Ciudad de Lucena, San Juan y Puente Genil. Ante el Rota y La Palma también fue titular pero en el primer partido le suplió Copero al inicio del segundo tiempo y en el segundo, Barba (60'). No fue convocado ni ante el Cartaya ni ante el Pozoblanco y fue titular en Conil. Le sustituyó Pedro Herrera (78'). Suplió a Copero en los últimos minutos con el San José, se perdió el derbi ante el XCD, actuó un cuarto de hora en Almodóvar, se quedó fuera con el Pinzón, salió diez minutos en El Viso y no fue citado el domingo.

Por otro lado, la Olímpica, que se encuentra en puestos de descenso, se toma el partido como una final y ha realizado un llamamiento a su afición, a través de las redes sociales, para intentar llenar el campo.