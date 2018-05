Morillo, cuarto en Cabra de Santo Cristo

El Campeonato de Andalucía de Enduro celebró su tercera prueba puntuable en la localidad jiennense de Cabra de Santo Cristo, en la que tomó parte el jerezano José Manuel Morillo Racero al gobierno de la KTM. El piloto local afrontó la cita muy mermado por la caída que sufrió una semana antes en Traiguera y acabó en una meritoria cuarta plaza que le mantiene segundo en el Andaluz en el que defiende título. La última prueba se celebrará el próximo mes de diciembre en Laroya.

Morillo llegó a tierras jiennenses en condiciones difíciles para pilotar, con la rodilla muy inflamada pese a los días que han pasado desde la cita del Nacional de Cross Country en Traigueras y, de hecho, ayer tuvo que ir a Cádiz a realizarse pruebas ya que sigue con la articulación hinchada y con líquido. Para colmo, el jerezano no tiene apenas tiempo para recuperar teniendo en cuenta que a partir de ahora y hasta julio tiene pruebas todos los fines de semana, empezando por el próximo en la segunda cita del Andaluz de Cross Country que se celebra este fin de semana en Casarabonela (Málaga).

En la prueba de enduro en Cabra de Santo Cristo, Morillo acabó cuarto en un día "muy difícil porque la rodilla me duele bastante y no puedo ir sentado, tengo que ir de pie y me cuesta frenar con el freno trasero y las curvas a derechas nulo porque voy con miedo. Hice todo lo que pude, fui a sumar los máximos puntos posibles y al final acabé en la cuarta plaza".

En esta clase reina, la victoria se la llevó Sergio Navarro, que en el cómputo de las especiales fue siete segundos más rápido que el almeriense Jesús García y diez más que Alejandro Navarro. José Manuel Morillo quedó a 20 segundos y Justo de la Rica, a 25 segundos, cerraron las cinco primeras posiciones.