Morillo finaliza tercero en el campeonato de España

El Campeonato de España de Cross Country echó el telón en la localidad asturiana de Villaviciosa, sede de la quinta prueba de la especialidad, que puntuaba doble por lo que todos los pilotos de la zona alta, entre los cuales se encontraba el jerezano José Manuel Morillo Racero, tenían opciones reales de acabar campeón.

Sin embargo, Iván Cervantes, el principal favorito al título, no dio opción a sus rivales y ha acabado el Nacional con pleno de victorias, alcanzando los 150 puntos. Segundo ha sido Sergio Navarro, con un total de 132 puntos y, en tercera posición, ha finalizado el piloto jerezano José Manuel Morillo, defensor del título que consiguió en 2017, con 116 puntos.

Morillo, el sábado en Trebujena en la 1ª prueba del Andaluz de Enduro indoor

Con un recorrido muy divertido y propio del norte de España, los pilotos disfrutaron en una prueba en la que no faltó la lluvia, la niebla y mucho barro.

Iván Cervantes volvió a ser el ganador cerrando así un gran campeonato en el que se ha llevado la victoria en todas las carreras. Cervantes suma un nuevo título a su impresionante palmarés.

José Manuel Morillo valoraba así tanto la prueba asturiana como el tercer puesto en la general final: "La carrera ha sido bastante dura por las condiciones climatológicas, llovió los días anteriores y en carrera hubo mucha niebla y dificultaba la vsisibilidad y tampoco se pudo secar el terreno. No se dio mal del todo, con algunos problemas, pero rodé con los cuatro primeros tras una buena salida. A partir de la tercera o cuarta vuelta empecé a tener problemas con el freno de atrás, se me fueron las gomillas, no frenaba bien y en las bajadas era difícil porque tenía que ir bombeando y con el barro tampoco podía abusar del freno delantero. Pudimos aguantar y hacer tercero tanto en la carrera como en el campeonato". La lesión de la rodilla derecha va mejorando: "La tengo bastante mejor. Ayer me dieron el último toque en Jaén en la clínica Luis Baños y espero ya doblarla completamente y que se desaparezca la poca inflamación que me queda", explicó.

Este sábado, José Manuel Morillo Racero estará en Trebujena corriendo la primera prueba del Campeonato de Andalucía de Enduro Indoor. "Casi seguro que no podré correr el campeonato al completo pero me gusta este tipo de carreras y al ser cerca de casa la voy a correr aunque no la tenga muy preparada".