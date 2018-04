Morillo, quinto en Castellón

La localidad castellonense de La Pobla Tornesa, Castellón, acogió la segunda prueba del Nacional de Enduro, tercera puntuable tras la doble cita de Valdecaballeros. El Moto Club Enduraid fue el encargado de su organización preparando un rally muy endurero y unas especiales largas que hicieron disfrutar no sólo a los pilotos sino también al público que se acercó a verlos. A la cita valenciana acudió el jerezano José Manuel Morillo Racero para participar en la prueba de Enduro 2. El piloto de KTM acabó en la quinta posición después de no pocos problemas, primero con su pilotaje y el estado del terreno ya que tuvo que abrir pista y luego con el freno trasero, que le impidieron luchar con los de delante.

Tras este quinto puesto, Morillo es cuarto en la general del Campeonato de España con un total de 52 puntos mientras que Jaume Betriu lidera la clasificación con 72 por delante del rondeño Cristóbal Guerrero, ganador en Tornesa, y Tosha SchaReina.

El piloto jerezano valoraba así su fin de semana: "Tuve un mal día. El terreno estaba bastante seco y duro cuando lo probamos los días anteriores pero el día de la carrera llovió, me tocó abrir pista y había pocas roderas, muchos charcos y patinaba mucho. No me encontré cómodo ni con la moto ni con las especiales y perdí bastante tiempo en la primera vuelta. En la segunda vuelta encontré más 'feeling' pero tuve un problema con el freno trasero, no se podía frenar y me colaba en muchas curvas. Pudimos salvar el día con un quinto puesto y en la 'scratch' acabé el 20 muy cerca del 19. Al final, en la última vuelta volvió a llover y se formaron de nuevo charcos y para lo mal que me encontré y teniendo que ir bombeando el freno pudimos puntuar, que es lo importante".

La próxima prueba del RFME Campeonato de España de Enduro se celebrará en Igüeña, León, el fin de semana del 19 y 20 de mayo.