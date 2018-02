Morillo, satisfecho con su estreno

En su primera experiencia con la nueva KTM, el jerezano José Manuel Morillo Racero acabó "satisfecho" tras participar el pasado domingo en la primera prueba puntuable tanto del Campeonato de España como de Andalucía de Cross Country, donde defiende títulos.

Morillo explica así cómo vio la carrera: "Tuvimos una salida más o menos buena, en las primeras curvas estuve listo y logré ponerme tercero y a mitad de la primera vuelta segundo. Por lo menos al principio no tragué polvo y fui a un ritmo que no era el que podía llevar porque sabía que iba a sufrir. Me quemaba un poco por dentro porque sabía que tenía más ritmo pero no podía ir más rápido pero era muy muy importante en la primera hora de carrera no tirar mucho para no agarrotarme y poder tirar la última parte o mantener un ritmo más alto", explicó. "Nada más empezar la segunda vuelta tuve un par de fallos, alguna colada y algún problema con algún doblado y también con la visera porque se me rompió el tornillo central y tuve que echarme a un lado para apretarlo. Me mantuve cuarto hasta la parada y después ya me encontré un poco más cómodo con la moto y la pista y pude tirar en tiempos de cabeza de carrera. Por ese lado estoy contento. A partir de la séptima vuelta tuve un par de vueltas seguidas al mismo ritmo que el primer clasificado y para el tiempo que llevo rodando para mí es importante. Cuando quedaban unos 40 minutos y estaba a unos 40 segundos del tercero tuve un problema con un doblado que no se apartó, en una de las cuestas se quedó con la mala suerte de engancharme y perdí bastante tiempo". El piloto jerezano se queda "con lo positivo, pudimos coger bastantes puntos. Sabía que iba a sufrir por no hacer pretemporada" al llegarle la moto pocos días antes del evento.

Del recorrido, dice que "estuvo bien, espero que la gente disfrutara y le doy gracias a todo el mundo que me animó porque me dio fuerzas. Ha sido una primera toma de contacto y queda mucho campeonato, cinco carreras, habrá que ir prueba a prueba y espero mejorar. Físicamente me encontré muy bien y me falta un poco de hacer moto y trabajar la suspensión. Nos ha servido como primera toma de contacto para saber más de la moto. En la siguiente estaremos en mejores condiciones y lo daremos todo".

El jerezano estará este fin de semana en Málaga participando en categoría Open dentro de la prueba del Mundial de Superenduro que se celebra en el Martín Carpena.