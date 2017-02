"Moriremos con las botas puestas"

-De nuevo en la pelea por la parte alta de la tabla tras la remontada ante el Puente Genil...

-Sí, efectivamente. Después del triunfo del domingo pasado estamos ahí otra vez, esto se lo han ganado los mismos jugadores. Quizá después del día del San Juan estábamos todos desilusionados pero ya sabemos cómo es el fútbol, semana a semana, y esta semana con el gane ante el Puente Genil creo que el equipo se ha llenado de moral y vamos con muchísimas ganas, con muchísima ilusión, al partido de este fin de semana.

-Además, esta semana recupera a jugadores y no hay tantas bajas como la pasada jornada...

-Es verdad que la semana pasada estábamos en situación límite, es verdad que la semana pasada hubo que sacar a gente de su sitio habitual para poder hacer un once inicial. También es tuvimos que hacer debutar a dos juveniles y sacar a dos jugadores que llevaban sin entrenar con nosotros ya muchas semanas. Esta semana tenemos menos bajas pero también es verdad que perdemos a un hombre muy importante para el equipo, para el sistema del equipo, y que ante el partido que tenemos el domingo va a ser una baja muy importante como todo el mundo sabemos, Israel.

-¿Va a poder jugar José Vega?

-Creo que lo va a tener muy difícil, lo mismo como estamos con tantas bajas se ve obligado a viajar con el equipo, no lo sé. Lo que no quiero es forzarlo más porque se nos puede romper, ya estamos casi en la recta final del campeonato y el domingo lo vimos todos, estuvo sufriendo en el campo y hemos hablado los dos y creo que lo mejor es recuperarlo totalmente porque José Vega recuperado totalmente es un baluarte para el equipo, y por lo tanto si no está al cien por cien no va a estar, no vamos a hacer otra cosa que intentar recuperarlo para los partidos que se avecinan.

-El Xerez CD reaccionó ante el Puente Genil después del mal partido en San Juan. Como visitante lleva solo dos victorias en once salidas ¿Para seguir en la pelea por la parte alta de la tabla el equipo tiene que dar fuera un paso adelante?

-Sí, está claro que durante la competición fuera de casa quizá el equipo no tenga los resultados que debería obtener. La verdad es que si a estas alturas hubiéramos hecho una Liga un poco mejor fuera, quizás estaríamos en otra posición. Pero bueno, los condicionantes que tenemos de todo tipo y el equipo que tenemos lo mismo fuera nos hace daño. Ten en cuenta, y todos lo sabemos, que cuando juegas fuera de casa tienes que tener un equipo guerrillero, un equipo que trabaje en defensa y nosotros intentamos jugar al fútbol, somos un equipo que jugamos al fútbol, somos un equipo que no nos encerramos, jugamos al ataque, somos un equipo alegre y eso te cuesta muchas veces el tema. Pero yo me niego a cambiar el sistema del equipo, moriremos con las botas puestas, vamos a trabajar todo el año así, vamos a salir desde el primer partido al último para ganar, para nada vamos a meternos atrás, para nada vamos a encerrarnos sino que vamos a jugar a ganar el partido, es el equipo que yo tengo, es lo que quieren los futbolistas y así disfrutan y así lo vamos a hacer de aquí a final de temporada.