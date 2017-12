Morlán y Selu, altas y Piñero, duda en el Jerez Industrial

Juan Pedro Ramos va a recuperar efectivos para el partido que mañana juega el Jerez Industrial en las instalaciones de El Rosal contra el Balón de Cádiz. El técnico blanquiazul podrá contar con el regreso de Morlán, expulsado en Villamartín y que frente al Recreativo Portuense cumplió su tercer y último partido de sanción. El delantero, que poco a poco estaba acomodándose al sistema del entrenador y empezaba a meter goles, vio cortada su progresión en tierras serranas hace ya casi un mes. Lo más probable es que ante la falta de efectivos en ataque, el punta sea de la partida desde el inicio. Además, Selu Olmo también tiene muchas opciones de regresar al menos a la convocatoria después de quedarse fuera el pasado fin de semana debido a la lesión que sufrió en los primeros minutos del choque disputado en San José Obrero. El extremo tuvo que retirarse antes del descanso tras un sufrir un pinchazo en el isquio de la pierna izquierda. Al principio se temió una lesión muscular más grave pero al parecer todo ha quedado en una pequeña distensión y estará disponible si no surge ningún contratiempo. El que sigue siendo duda es David Piñero. El goleador del equipo también se lesionó en el partido de Villamartín pero siguió entrando en las convocatorias y jugando a ratos. Frente al San José Obrero volvió a resentirse después de un remate a puerta y ya no estuvo contra el Recreativo Portuense. El técnico decidirá hoy si finalmente le incluye en la lista o por el contrario prefiere darle más descanso, teniendo en cuenta que hasta el próximo día 17 no hay que volver a jugar.