Morlán, estás perdonado

El Comité de Competición estimó ayer el recurso presentado por el Jerez Industrial para que retirara la primera de las dos amarillas a su delantero Manuel Jesús Morlán, que finalmente podrá estar en el decisivo encuentro del domingo (12:00 horas) contra el Bazán y en el que el conjunto que entrena Paco Cala defenderá el 1-0 de la ida, gol precisamente anotado por el 'pichichi' del equipo industrialista.

El Jerez Industrial basó su recurso en las imágenes que demostraban que Morlán no zancadilleaba a un contrario, como reflejó Legzal Mulay en el acta.

Hubiera sido una injusticia perderme el partido por una cosa que no hice, estoy muy contento"Sabemos que si conseguimos marcar se les pondría la eliminatoria muy cuesta arriba"

Una vez conocida la noticia, el delantero blanquiazul no podía ocultar su satisfacción: "Estoy muy contento porque se ha hecho justicia ya que en todo momento voy a disputar el balón con limpieza y ni mucho menos zancadilleo al defensa del Bazán. De hecho, es él quien me golpea en el abdomen tras despejar el balón. Pienso que el árbitro me amonestó tras las protestas de los jugadores del Bazán, ya que en un primer momento el árbitro continuó la jugada sin pitar ni tan siquiera falta y fue ante las protestas de varios jugadores rivales cuando paró el juego para señalar falta y amonestarme. Estoy muy contento con el hecho de que el Comité haya estimado el recurso presentado por el club y me hayan levantado la sanción". Y es que para el delantero, "hubiera sido una total injusticia perderme el partido por una acción en la que ni tan siquiera hice falta".

Ahora, una vez confirmada su presencia en el partido de vuelta, Morlán solo piensa en "preparar el partido con mis compañeros y conseguir pasar la eliminatoria. El resultado es muy bueno y el hecho de no encajar goles en la ida lo hace aún mejor. Sabemos que si conseguimos marcar en su campo la eliminatoria se les pondrá muy cuesta arriba y tendremos muchas opciones de pasar a la ronda final. Somos conscientes de las dificultades que nos vamos a encontrar, no es fácil pasar una eliminatoria tan igualada pero confiamos en nuestras posibilidades y en poder brindar a nuestros aficionados el pase a la final".

En plena racha goleadora, el delantero jerezano apunta que "estoy en un buen momento goleador y estoy trabajando al máximo para poder seguir marcando goles y ayudar al equipo a ascender de categoría. Pero no hay que olvidar que somos un colectivo y que sin el trabajo de todos hubiera sido imposible llegar a estas eliminatorias de ascenso. Para conseguir llegar a la eliminatoria final deberemos hacer un gran partido como equipo, ser solidarios y sacrificarnos como lo hemos venido haciendo habitualmente durante toda la temporada".

Respecto al ambiente que se encontraron en La Juventud al saltar al terreno de juego el pasado domingo, para Morlán "fue increíble ver tantísima gente en las gradas y cómo estuvieron animando durante todo el partido. Quiero agradecer especialmente a la Peña El Catavino Mecánico el apoyo mostrado durante toda la temporada y los ánimos que nos dieron ya desde el calentamiento. Por ello, les pido a nuestros aficionados que nos apoyen el próximo domingo ya que para los jugadores es muy importante sentirnos arropados en este tipo de encuentros. Nos quedan pocos pasos para conseguir el ascenso de categoría y sabemos que los nuestros darán en la grada el 200 por ciento al igual que nosotros lo haremos en el terreno de juego".

El club recuerda que ha puesto a disposición de sus socios y aficionados la posibilidad de adquirir entrada más autobús al módico precio de 8 euros.