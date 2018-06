Con Morlán y a por todas

El Jerez Industrial acude a la casa del campeón de la liga regular, el Bazán (Sacramento, 12:00 horas) dispuesto a sentenciar su clasificación para la final por el ascenso a División de Honor. El equipo blanquiazul parte con ventaja tras el 1-0 de La Juventud y Paco Cala, entrenador industrialistas, deja claro que el ambiente -ya sea hostil o una encerrona, como ha apuntado algún futbolista bazanero- "no nos puede sacar del partido", al que acude con la ambición por bandera: "Vamos a ganar", y eso con el indultado Morlán -otro foco de polémica según los isleños- en el equipo inicial y dos juveniles y un jugador del filial en el banquillo.

Paco Cala, sobre el ambiente que pueda haber en Sacramento, explica que "es normal, ya habían dicho durante la temporada el tema de la taquilla en la liguilla y saben que va poca gente y están intentando mover el ambiente. Eso es lógico, lo hemos hecho todos y se lo dije el viernes a la plantilla. Pero ni la afición aquí hizo nada malo ni los futbolistas, en el campo no hubo nada, ni una mala patada ni un enfrentamiento, acabamos y los futbolistas se abrazaron, ellos no pueden provocar historias. Esto está bien para captar a tu afición y para que la gente vaya al campo pero hasta cierto límite".

Sea como fuere, el lebrijano ha aleccionado a sus jugadores: "Están mentalizados, nos vamos a encontrar a un equipo con ganas de ganarnos, eso está clarísimo, y un ambiente bonito, animando a su equipo, pero no un ambiente hostil porque aquí no hubo nada. Yo he pasado doscientas mil historias y se lo dije a los futbolistas, no sabéis lo que es un ambiente hostil. Lo veo simplemente para calentar a la afición a que vaya al campo y no se vean con más aficionados del Industrial que suyos. Pero eso no nos puede sacar del partido, es algo circunstancial pero les puede afectar, el otro día en los primeros minutos nos afectó más a nosotros".

Cala ve a sus futbolistas "muy concentrados, entrenando a tope. En ese aspecto estoy confiado aunque después el fútbol es acierto. Vamos a tener ocasiones seguro porque vamos a plantear un partido ofensivo para ir a ganar, si después no aciertas a meter un gol y te marcan ellos uno… Lo que quiero es irme del partido satisfecho porque la gente haya ido a muerte: si hacemos las cosas con cabeza, como las hemos preparado, como estamos trabajando durante todo el año, yo no tengo ninguna duda de que el equipo va a dar lo máximo, pero otra cosa es el acierto. Desde que yo llegué no nos han hecho muchas ocasiones de gol, por el buen trabajo de las líneas equilibradas, pero también nosotros hemos hecho muchas ocasiones y hemos rentabilizado pocos goles, la verdad. Ha habido partidos de siete u ocho ocasiones y no hemos marcado, el otro día con el Bazán tuvimos cuatro o cinco clarísimas. No somos un equipo de llega y pega, nos cuesta mucho meter goles aunque generamos muchas ocasiones".

Y está claro que el objetivo del Industrial es hacer al menos un gol para poner cuesta arriba la eliminatoria al Bazán: "Claro, el mejor aval que puede tener un equipo después del 1-0 del otro día es salir a ganar. Si sales a encerrarte atrás lo más normal es que pierdas la eliminatoria y más con el equipo tan joven que tengo. Con el equipo que tengo, joven y físicamente bien, tenemos que ir a ganar. Es la única manera de irte a tu casa tranquilo, si siempre hemos hecho lo mismo y está funcionando, ahora no puedo hacer lo contrario. El equipo sabe desde el domingo cuando acabó el primer partido que el entrenador va a plantear un partido para ganar; otra cosa es que lo consigamos, el rival juega y es bueno, ha sido el mejor, por algo ha sido el primero. Pero independientemente de eso yo lo que tengo que tener claro es cómo voy a salir yo, que es salir a ganar".

Y para eso es fundamental poder contar con el concurso de Morlán, que jugará tras quitarle Competición una amarilla tras las alegaciones del Industrial: "Somos un equipo que hace goles pero el setenta u ochenta por ciento los marca Morlán, que está en racha y todo lo que está pillando va para dentro. Tenemos gente que está trabajando muy bien pero Morlán ahora está de dulce".

Además de las bajas de larga duración de Quintero, Thiago y Nico Carrasco, Paco Cala, entrenador del Jerez Industrial, no puede contar para el partido de hoy con el central Pelote, única ausencia en la convocatoria con respecto a la pasada semana, por motivos laborales. Así, el cuadro blanquiazul se desplaza con los disponibles -Fabio, Álex García, Paquín, Manolo, Güiza, Álex Rodríguez, Selu, Dani Castro, Vega, Yuni, Juanma Carrasco, Dani Piñero, Iván Asencio y Morlán- más Aguirre, del filial, y los juveniles Joselito y Montero.

El Jerez Industrial no estará solo en el trascendental envite del mediodía en Sacramento, ya que además del autobús fletado por el club blanquiazul serán muchos los aficionados industrialistas que se desplacen por su cuenta para arropar al equipo de Cala en la cita isleña de hoy.

El objetivo del Bazán no es otro que llenar las gradas del campo municipal de Bazán para que Sacramento sea una olla a presión, para lo que se han establecido precios populares (2 euros para los socios del San Fernando), vender paquetes de 20 entradas a 2 euros para los negocios que quieran colaborar con el club gualdinegro, además de anunciar sopresas para el mediodía de hoy, todo buscando la mejor entrada posible.

El Jerez Industrial ha solicitado delegado federativo para el envite de hoy en Sacramento. Las declaraciones de algunos futbolistas del Bazán en las últimas fechas anunciando una encerrona para meter presión al árbitro apuntan a lo acertado de la medida de la directiva industrialista.