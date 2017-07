Muguruza avanza a cuartos de final y Bautista cae

La española Garbiñe Muguruza dio el golpe en los octavos de final del torneo de tenis de Wimbledon al eliminar por 4-6, 6-4 y 6-4 a Angelique Kerber, un resultado que apartará a la alemana del número del mundo dentro de una semana. No así Roberto Bautista, que perdió su partido ante el croata Marin Cilic por un triple 6-2 en menos de dos horas de juego.

Muguruza tumbó a la gran favorita en Wimbledon en un partido de dos horas y 20 minutos de mucha tensión. Y también de enorme imprecisión por parte de la española, que consiguió la victoria en la cancha 2 a pesar de cometer 50 errores no forzados. En cambio, conectó 55 winners. Finalista en Wimbledon hace dos años, Muguruza logró el tercer triunfo de su carrera ante una número uno. Las dos primeras fueron ante Serena Williams en Roland Garros, en 2014 y 2016. Su rival en cuartos de final será la rusa Svetlana Kuznetsova, que superó por su parte por 6-2 y 6-4 a la polaca Agnineszka Radwanska.

Para Kerber, la derrota supone un nuevo revés en su inconsistente 2017. La germana, doble campeona de Grand Slam y finalista de Wimbledon hace un año, ha perdido los nueve partidos que disputó ante jugadoras del top 20 y no ha levantado ningún título. Así, dentro de una semana perderá el número uno del ranking. Su sucesora en lo más alto de la lista será la rumana Simona Halep o la checa Karolina Pliskova. A Halep sólo le vale acceder a la final y cualquier otro resultado llevaría a Pliskova a la cima. Ni la rumana ni la checa han llegado nunca al primer puesto de la WTA.

El croata Marin Cilic se ha impuesto al español Roberto Bautista Agut por 6-2, 6-2 y 6-2 en los octavos de final de Wimbledon. Cilic, séptimo favorito, venció a Bautista en una hora y 41 minutos para alcanzar por cuarta vez los cuartos de final Wimbledon. El croata se enfrentará en esa ronda contra el ganador del encuentro entre el español Rafael Nadal y el luxemburgués Gilles Muller.

"No he tenido un buen día, las cosas no han salido como yo quería", dijo el español que luchaba por situarse por primera vez en esta ronda en un Grand Slam. "El ha hecho un buen partido. Está claro que contra un sacador como él y un jugador que viene jugando muy bien, si no estoy bien del todo, me cuesta", añadió. "Ha sacado muy bien y está jugando muy agresivo desde el fondo de la pista, pero lo que mejor ha hecho hoy es restar", comentó sobre Cilic, a quien Bautista había derrotado en el Abierto de Australia el pasado año. "He tenido muchas dificultades para mandar en el partido, sobre todo al resto", observó.

"Viene con confianza y ha regalado muy poco desde el fondo de la pista. Está claro que no he hecho mi mejor partido y las cosas no han salido como esperaba. He tenido pocas oportunidades para reengancharme en el primero y en el segundo (set) y se ha puesto todo muy cuesta arriba", añadió. "Está claro que algo falta o hay que cambiar", dijo sobre las nueve veces que ha logrado los octavos, sin poder rebasar ese límite en el Grand Slam. "Intento trabajar al máximo cada día y mejorar para subir el nivel y enfrentarme contra los mejores, ese es el objetivo que tengo", dijo Bautista.