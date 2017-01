Muguruza se despide de Australia en cuartos

La española Garbiñe Muguruza se quedó sin respuestas ante el cañón de la estadounidense Coco Vandeweghe y se despidió del Abierto de tenis de Australia en los cuartos de final, su techo en el primer Grand Slam de la temporada. La campeona de Roland Garros 2016, que perdió por 6-4 y 6-0, se vio arrinconada en la cancha Rod Laver ante la ofensiva de la número 35 del mundo.

La española se quedó sin alternativas, sin un plan B ante una jugadora que, al igual que ella, resume de alguna forma el tenis femenino actual: más potencia que táctica. "No tengo nada que reprocharme", dijo Muguruza tras el encuentro. "Cuando una juega como lo hizo Coco no hay nada que puedas hacer. Hice todo lo que pude, así que estoy feliz", añadió la número siete del ranking, incapaz de frenar las acometidas de una Vandeweghe por momentos imparable.

Muguruza llegó por primera vez en su carrera a los cuartos de final en Melbourne. Lo hizo sin ceder ni solo set en el camino y encima se libró de medirse ante la número uno, Angelique Kerber, en la ronda de los ocho mejores.

Vandeweghe dio el golpe en octavos, liquidó a la alemana y se citó con Muguruza para un duelo entre dos tenistas de características similares. La que llevase la iniciativa, la que encontrara la forma de mandar con su derecha iba a tener mucho ganado. La estadística final fue clara: la norteamericana logró 14 winners con su drive por los tres de la hispano-venezolana.

"A partir de ahora los partidos son batallas", había anticipado en la previa Muguruza, que buscaba convertirse en la primera española en una semifinal de Australia desde Conchita Martínez en el año 2000.

Muguruza perdió su servicio en el séptimo juego del primer set y después, con 5-4 abajo, tuvo una oportunidad para recuperarlo e igualar el encuentro. Vandeweghe, sin embargo, salvó la situación con un ace y se apuntó el primer parcial.

El segundo set fue un monólogo de la estadounidense, que aplastó a Muguruza para sellar la victoria en una hora y 24 minutos. El cañón de Vandeweghe ganó con winners 37 de los 69 puntos que necesitó para el triunfo.

"Coco jugó con una potencia y un ritmo altísimos", explicó el entrenador de Muguruza, el francés Sam Sumyk. "A veces tienes que admitir que la otra fue mucho mejor. Lo hizo todo mucho mejor. Es duro de decirlo, pero tenemos que reconocer la superioridad de nuestra oponente".

Vadeweghe procede de una familia de deportistas. Su abuelo fue jugador de la NBA, su madre fue nadadora olímpica y es sobrina de Ernest "Kiki" Vandeweghe, que jugó dos veces el All Star de la liga estadounidense de baloncesto. Coco, de 25 años, sigue la estela y hoy avanzó a la primera semifinal de un grande entre aplausos.

"Jugó increíble", señaló Muguruza en rueda de prensa. "Nunca jugó así ante mí en los tres partidos que jugamos. Sacó muy bien y apenas falló. Supongo que fue su día".

"Mi sensación es de vacío. No me reprocho nada del partido porque he hecho todo lo que he podido. Ha sacado bien, ha jugado muy bien, ha cometido muy pocos errores en comparación a otras veces que he jugado con ella. Tampoco le voy a dar más vueltas", añadió la ex número dos del mundo.

"Intenté hacer alguna cosa para poder sacarla de su zona de confort. Pero todo lo que he intentado no me ha funcionado. Ha sido frustrante: estaba dándolo todo y el marcador reflejaba una gran diferencia".

Vandeweghe se medirá el jueves en semifinales a Venus Williams. La estadounidense, campeona de siete grandes, venció en el primer partido de la jornada a la rusa Anastasia Pavlyuchenkova por 6-4 y 7-6 (7-3).

Muguruza, por su parte, hará las maletas para dejar Australia, donde además de los cuartos en Melbourne alcanzó las semifinales de Brisbane hace dos semanas. En aquel torneo se retiró por molestias en el muslo derecho.

"El balance es muy bueno. No sabía cómo me iba a salir después de la pretemporada. He venido muy motivada a esta gira, pensando en poner todo a prueba y ver qué tal me sentía. En esta ocasión, me ha salido muy bien. Me siento bien y motivada, que es lo que más necesito", analizó la tenista.