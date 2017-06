Nadal contra Thiem, todo al 'drive'

Si hay un golpe que marcará la semifinal de Roland Garros entre Rafael Nadal y Dominic Thiem, es la derecha. Profunda, intensa y ganadora la del español. Profunda, intensa e igualmente ganadora la del austriaco.

Los nueve títulos del tenista balear en la arcilla de París tiene como denominador común un drive que hacía -y todavía hace- añicos a casi todos los rivales. El efecto de spin que le da el español a la pelota empuja fuera de la pista al tenista que está al otro lado de la pista: suele pasar por la red a una altura considerable (sin riesgo de que se quede en la cinta), pero después baja a gran velocidad, bota y sale disparada hacia arriba.

La derecha de Thiem es similar. Aunque el centroeuropeo es diestro (Nadal es zurdo), imprime un efecto similar con su mejor tiro. "Los dos tenemos un spin muy agresivo, pero en algunos aspectos creo que su derecha es mejor que la mía, se le ve más seguro en ciertos momentos", admitió el número siete del ranking mundial.

Cuando les funciona ese golpe, Nadal y Thiem toman la iniciativa de los puntos y consiguen dominar los partidos. Eso, claro, se traduce en victorias. El español llega a semifinales con 65 golpes ganadores con la derecha (por 49 errores no forzados), mientras que Thiem acumula 83 ganadores con ese mismo golpe y 46 errores en posición cómoda. No obstante, necesitó 30 juegos más que el mallorquín para llegar a la penúltima ronda.

"Thiem es un jugador que le da bastante spin. Su pelota avanza mucho y se coloca muy bien. Tiene mucha fuerza en las piernas y la transferencia es muy buena. Casi siempre está bien apoyado", destacó Carlos Moyà, uno de los entrenadores de Nadal. "Rafa le mete más revoluciones, pero también le va bastante rápida la bola. La velocidad media en cuanto a revoluciones sigue siendo más alta la de Rafa, pero Thiem tiene una derecha muy buena", añadió.

De los cuatro semifinalistas -Andy Murray y Stan Wawrinka se miden por el otro billete a la final-, Thiem es el que más fuerte le pega con el drive, a una velocidad media de 135 kilómetros por hora. Después lo siguen Wawrinka (130), Nadal (127) y Murray (120). "Sus derechas son un poco diferentes. Los dos le pegan con mucho efecto, pero Thiem impacta más la pelota, es un pelín más agresivo, mientras que Rafael juega con más altura", explicó Toni Nadal, tío y entrenador del ex número uno.

"Thiem golpea extremadamente fuerte a la pelota", afirmó el propio Nadal, que perdió ante el austriaco hace dos semanas en los cuartos de final de Roma. "Pega muy muy duro. Es un tenista potente en general. Tiene potencial para pegar muy muy fuerte y para dejarte pocas opciones. Contra él tengo que jugar largo y en posiciones incómodas. En Roma no tuve mi mejor día, pero él jugó a un nivel muy alto golpeando en posiciones cómodas y yo, en posiciones incómodas".

Traducido a un lenguaje normal: Thiem mandó con su drive en el duelo disputado en la capital italiana. "Su golpe mejor es el drive", agregó Toni Nadal. "Aunque tiene un buen revés y un buen saque, lo que tiene mejor es la intensidad con la que juega. Es capaz, por su potencia, de hacerte un golpe ganador en cualquier situación. Piensas que has hecho un golpe más o menos bueno y te viene después un zambombazo que es un winner".

Thiem aplica esa misma teoría para hablar de la derecha de Nadal y asume que sufrirá algún winner que otro con el drive de su rival. "No puedes defender todo el rato ante él. Tengo que estar pendiente de no dejarle sus posiciones favoritas para la derecha. Es uno de los mejores golpes de la historia del tenis. Pero, de todas maneras, no lo puedes evitar todo el tiempo. Voy a conceder algún winner, pero también atacaré", señaló.