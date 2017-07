Nadal afronta el sprint final en Londres feliz y decidido

Con una mochila llena de confianza y la inercia más positiva que se le recuerda en varios años, Rafael Nadal afronta a partir de mañana el sprint final en Wimbledon, donde busca seguir haciendo historia.

El campeón de 15 Grand Slam llegó a la segunda semana del torneo exhibiendo un tenis que está a un nivel suficiente como para poder pensar en el título.

"Podemos estar esperanzados en conseguir algo grande", aseguró Toni Nadal, tío y entrenador del balear. Francis Roig, el otro hombre que lo acompaña allá donde va, añadió: "Está jugando con ritmo, fallando poco, sacando bien, con una intensidad alta durante todo un partido. No es casualidad que no haya perdido ningún set. La adaptación está, ahora hay que ir metiendo pequeños detalles, pero la base está".

Las estadísticas de Wimbledon hablan de un Nadal muy bien adaptado a la hierba, superficie en la que no jugaba desde hacía dos años. El zurdo no ha cedido un set en las tres primeras rondas, lleva 17 breaks a favor y sólo cuatro en contra y suma más del doble de puntos ganadores (112) que de errores no forzados (53). Pero en el todo no son los números, también importan las sensaciones, aspecto en el que Nadal también se muestra confiado: "Hacía tiempo que no jugaba a este nivel, casi parece irreal". Lo bueno, parece, no ha hecho más que empezar.