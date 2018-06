Nadal se baja de Queen's y Federer acecha

El reciente campeón de Roland Garros, Rafael Nadal, anunció que no disputará el torneo de Queen's, conocido con la antesala de Wimbledon, tras consultarlo con sus médicos.

Campeón en 2008, Nadal no juega en Queen's desde 2011. Entonces cayó en cuartos de final. "Tengo recuerdos muy felices de cuando gané el título en 2008. Me hubiera gustado volver este año, pero ha sido una gira de tierra muy larga con grandes resultados", apuntó el balear.

"Pido disculpas a los organizadores del torneo y a los fans, pero hablé con mis doctores y tengo que escuchar lo que el cuerpo me dice", prosiguió.

El director del torneo, Stephen Farrow, argumentó que están "decepcionados" con la decisión del número uno del mundo, si bien le desean lo mejor "en el futuro".

Al no jugarlo el año pasado, Nadal no defiende ningún punto en Queen's, por lo que mientras que Roger Federer no alcance la final en el torneo de Stuttgart, mantendrá el número uno.

Evitarlo será el objetivo del suizo, que ayer volvió a las pistas desde el 24 de marzo, cuando cedió en su debut en Miami ante Thanasi Kokkinakis, para vencer a Mischa Zverev por 3-6, 6-4 y 6-2, y avanzar a los cuartos de final del torneo.

Federer se impuso en una hora y 33 minutos. Semifinalista en 2016, evitó la sorpresa y el susto que recibió el año pasado en este mismo escenario, cuando cedió en su debut contra Tommy Haas.