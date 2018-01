Nadal deja algunas dudas en su regreso

Rafael Nadal regresó a una pista de tenis con una derrota, al caer en dos sets ante el francés Richard Gasquet en el torneo de exhibición Kooyong Classic. En su primer desde que se retirase tras su debut en el Masters de Londres en noviembre, que perdió frente al belga David Goffin, el balear aún se mostró lejano a su mejor versión y cayó ante el tenista galo por 6-4 y 7-5.

Lo positivo de la vuelta del número uno del mundo fue que no tuvo molestias en la rodilla derecha, la que lo obligó a la pausa y a cambiar el inicio de su calendario. "El año pasado tuve una temporada muy larga y comencé la preparación más tarde de lo habitual", destacó Nadal tras el choque. "Fue un día para empezar a tener de nuevo las sensaciones de jugar un partido. No fue un duelo oficial, pero sí una buena prueba para mí y eso es lo más importante", añadió el número uno del mundo restando trascendencia a la derrota con el francés, con el que nunca pedrdió en 15 envites oficiales.

Nadal vuelve a jugar hoy con el también francés Lucas Pouille en el Tie Break Tens

"La rodilla está bien. Si no me sintiera así no estaría aquí, así que son buenas noticias. Ahora necesito seguir entrenándome duro para llegar listo al Abierto de Australia", señaló Nadal, que hoy jugará otra exhibición en el Tie Break Tens, un torneo que enfrenta a ocho jugadores exclusivamente con tie breaks a 10 puntos, sin juegos ni sets.

El rendimiento de Nadal dejó algunas dudas, sobre todo por sus movimientos laterales, tal vez preocupado aún por su rodilla. Además, cometió 40 errores no forzados, sobre todo con su derecha, un número poco frecuente para su juego en una jornada, eso sí, muy ventosa en Melbourne.

El objetivo de Nadal es llegar de la mejor forma al estreno en el Abierto de Australia, que comenzará este lunes en el Melbourne Park. Además de la presencia del balear, el Kooyong Classic acoge también el regreso de Novak Djokovic, que se mide hoy con el austriaco Dominic Thiem. Como consecuencia de una lesión en el codo, el serbio no juega desde julio.