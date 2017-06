Nadal se plantea entrenar en casa

Rafael Nadal podría preparar su participación en el torneo de Wimbledon ejercitándose en las pistas de hierba del Club Santa Ponsa de Mallorca, sede del II Mallorca Open WTA, que se disputará entre el 19 y 25 de junio.

"Es posible", fue la escueta respuesta del mallorquín a la pregunta que le formuló un periodista en cuanto a su preparación de cara a Wimbledon.

Nadal, que participó junto a Ana Segurado, directora de Telefónica Open Future, en una rueda de prensa convocada para anunciar los tres finalistas del concurso de Startups y las soluciones tecnológicas, rehusó también confirmar la hoja de ruta que seguirá en los próximos torneos.

"En los últimos días he dado muchas entrevistas a muchos medios y he confirmado mi calendario, ya no tengo nada más que agregar", explicó el segundo mejor jugador del ranking ATP, que hasta conquistar su décimo título de Roland Garros en ocupaba la cuarta plaza en dicha clasificación.

El lógico interés de los medios coincide con el anuncio que hizo el español a través de su cuenta de Facebook, en la que publicó un mensaje para confirmar que no participará en el torneo de Queen's debido a que su cuerpo necesita descansar tras el desgaste de Roland Garros.

"Siento mucho decir que no voy a poder jugar la próxima semana en Queen's. Estoy triste por tomar esta decisión porque me encanta Queen's. Gané el torneo en 2008 y cada vez que llegué a la final de Wimbledon fue después de jugar a Queen's", recordó el tenista.

Nadal reconoció que tenía la esperanza de poder descansar después de Roland Garros para después participar en el torneo previo al inicio de Wimbledon, pero destacó que, a sus 31 años, y después de una larga temporada en tierra batida, necesita parar.

"Tras hablar con mi equipo y con mis médicos, he decidido que mi cuerpo necesita descansar. Sí voy a estar listo para jugar a Wimbledon. Lo siento por todos los aficionados de Gran Bretaña y por los organizadores del torneo. Espero estar en Queen's el próximo año", concluyó.

Además de hablar de tenis, el balear aprovechó el acto celebrado en la Rafa Nadal Academy para dar ánimos al futbolista del Athletic Yeray Álvarez, después de conocer su recaída del tumor testicular que padece y por que el ya fue operado meses atrás.

"Yeray ya superó su enfermedad en una ocasión y lo volverá a hacer, estoy seguro", apuntó el mallorquín. "Él está ilusionado en seguir adelante con su carrera, y yo estoy seguro que cumplirá su sueño", añadió.

Con respecto al acto organizado por Telefónica, Nadal destacó la tarea que desarrollan los emprendedores al afrontar los desafíos que plantean las nuevas tecnologías y dijo que la tarea en equipo "es fundamental" para lograr los objetivos.

"Trabajar solo con la competencia que hay es imposible. Hay que dejarse aconsejar por las personas en las que confías, de manera humilde, y lo digo por mi equipo, que es la clave de todo lo que conseguido", ha subrayado.

Con lo que no contaba Nadal era con ser invitado a los próximos Sanfermines por uno de los asistentes a la rueda de prensa, a lo que el tenista, entre risas, respondió: "Está difícil que vaya porque mi calendario está muy apretado".