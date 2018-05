Nadal, un sprint para retener el número uno

Rafael Nadal afronta desde hoy un maratón de partidos con el objetivo de cruzar la meta el domingo con el título bajo el brazo y el número uno en su casillero.

El balear se mide en su estreno en la capital española con el francés Gael Monfils y tendrá que volver a jugar mañana, el viernes, el sábado y el domingo si quiere alzarse con su sexto título en la Caja Mágica. Por el camino le pueden esperar rivales de cuidado, como el austriaco Dominic Thiem, el argentino Juan Martín del Potro, el alemán Alexander Zverev o el serbio Novak Djokovic.

Cualquier derrota (incluso en la final) apartará al mallorquín del número uno y devolverá a la cima al suizo Roger Federer, ausente en la gira de arcilla por decisión propia. Pero Nadal está más que acostumbrado a estos sprints y este año, además, afronta el torneo subido en la ola de la confianza. Reciente campeón de Montecarlo y Barcelona, el de Manacor ha ganado los últimos 46 sets disputados en arcilla. El último parcial que perdió fue en los cuartos de final de Roma, hace un año, ante Thiem.

"Vengo de jugar dos torneos muy buenos a un gran nivel, pero yo no siento esa superioridad. Eso no me garantiza nada", indicó Nadal, que se siente más vulnerable en Madrid que en el resto de los torneos de la gira de polvo de ladrillo al jugarse a unos 600 metros por encima del nivel del mar. En Madrid la pelota se controla mucho peor y las condiciones favorecen a los sacadores y pegadores. "Es el torneo de tierra más atípico. En Montecarlo y Barcelona tienes más el control, aquí esa sensación es difícil de encontrar".

Monfils, su primer rival, derrotó el lunes por 6-2, 3-6 y 6-3 al georgiano Nikoloz Basilahsvili. El francés es un jugador capaz de lo mejor y lo peor, que vive en un constante sube y baja por el ranking. Ahora ocupa el puesto 41 y buscará la tercera victoria de su cerrera ante Nadal (en Doha, en 2009 y 2012). Si gana el título el domingo, el español no tendrá apenas tiempo para descansar. El lunes arranca el torneo de Roma, su última parada del calendario antes de su gran objetivo: ganar su undécimo Roland Garros.