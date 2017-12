Nadie quiere jugar el 20 los partidos del día 6

Curioso el lío que ha montado la Federación Andaluza de Fútbol con la jornada 18, programada en principio para el miércoles 6 de diciembre, festivo, en lugar del próximo fin de semana por la participación de la selección andaluza en la Copa de las Regiones UEFA, combinado que principalmente se nutre de futbolistas de Tercera División. Así, la Andaluza ha determinado que hasta siete partidos de esta decimoctava jornada del grupo X se trasladen al también miércoles 20 de diciembre.

El aplazamiento de los partidos se debe a que al menos uno de los equipos envueltos en dichos choques tienen jugadores convocados con la selección autonómica que tomará parte en la Copa de las Regiones UEFA, cuya primera fase se disputará ese fin de semana en Valencia.

Los partidos aplazados son los siguientes: Alcalá-Sevilla C; Espeleño-Utrera; Guadalcacín-Ceuta; San Roque de Lepe-Xerez CD; Cádiz B-Balompédica Lebrijana; Ciudad de Lucena-Algeciras y Arcos-Castilleja.

Eso supone que el día seis sólo se jugarán los duelos UD Los Barrios-Atlético Onubense; Gerena-Cabecense y Puente Genil-Atlético Sanluqueño.

Pero esta configuración de la jornada no es definitiva porque jugar el día 20 plantea otros problemas a la mayoría de los clubes: dado que según el calendario el último partido del año estaba fijado el domingo 17, la mayoría de los clubes habían programado sus vacaciones de Navidad a partir de esa fecha y muchos futbolistas habían hecho lo mismo, reservando fechas y billetes de transporte. Así las cosas, son varios los equipos que están tratando de adelantar sus partidos y jugar, en su defecto, el miércoles 13 para no tener que hacerlo el día 20. En esta tesitura está el Xerez CD, que negocia con el San Roque de Lepe adelantar el partido aunque la entidad onubense no descarta jugar finalmente el día 6 incluso sin los futbolistas que pueda convocar Paco Chaparro, seleccionador andaluz.