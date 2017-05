Nairo Quintana inicia el doble desafío Giro-Tour

Nairo Quintana inicia en Italia el desafío de convertirse en el primer ciclista del siglo XXI en ganar el Giro y el Tour en un mismo año. Quintana, de 27 años, llega como el gran favorito a la vuelta italiana, que celebrará su edición centenaria con mucha montaña en sus 3.612 kilómetros hasta la meta final en Milán el 28 de mayo. Poco o nada tiene que envidiar el Giro a la dureza del Tour.

El último ciclista que consiguió el prestigioso doblete fue el ya fallecido Marco Pantani en 1998. Y el último en intentarlo, Alberto Contador: ganó el Giro en 2015 y después llegó fundido a la ronda gala. No es un reto menor, pues supone no tener ni un mal día en 42 etapas. "Nunca habíamos hecho esta apuesta, pero pensamos que estamos en el camino correcto, con el entrenamiento adecuado para llegar en condiciones a las dos", apuntó Quintana. "He dado un paso más de madurez, de resistencia en el cuerpo. Por eso creo que es el momento de hacerlo, cuando el físico tiene una buena condición. Otros corredores lo intentan, pero cuando están ya en la fase final de su carrera. Yo quiero probar ahora que tenemos salud".

El gran rival del colombiano en el Giro, campeón en Italia en 2014 y dos veces segundo en el Tour, será el italiano Vincenzo Nibali, gran esperanza local y defensor de la maglia rosa. Si Nibali asoma con el único capaz de poder hacer sombra a Quintana en Italia, el gran rival del colombiano en Francia también tiene ya nombre y apellido: el británico Chris Froome, que no corre el Giro y que busca su cuarto maillot amarillo desde 2013.

Tampoco hay que descartar a Contador o incluso a Alejandro Valverde. Compañero de Quintana en el equipo Movistar, Valverde viajará a Francia para ayudar a Quintana, pero el estado de forma que mostró en las clásicas le coloca también entre los favoritos. Si consigue el doblete Giro-Tour, unirá su nombre a una exclusiva lista en la que lucen Eddy Merckx, Miguel Indurain, Bernard Hinault, Jacques Anquetil o Fausto Coppi.

La edición centenaria del Giro será también especial por la reciente muerte de Michele Scarponi, campeón de la ronda en 2011. La etapa del 23 de mayo en el Mortirolo estará dedicada a él.