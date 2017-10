"Necesitaba ya volver a sentirme futbolista"

Javi Tamayo reivindicó el domingo ante el Estrella su potencial. El 'nueve' del Xerez DFC, que no estaba entrando en los planes de Pepe Masegosa al considerar el entrenador que aún no estaba al cien por cien tras superar su grave lesión de rodilla, entró en el terreno de juego en el minuto 55 en lugar de Barba cuando su equipo perdía por 0-1. En menos de veinte minutos le dio la vuelta al marcador con dos golazos, los dos primeros de la temporada, y hasta se permitió el lujo de realizar una buena dejada de cabeza para que Álex Expósito, que debutaba con el equipo, pudiese anotar también su primer tanto como jugador xerecista.

El ariete azulino se sentía ayer feliz. "Cada vez me encuentro mejor y mucho más en forma, necesitaba minutos. Estoy muy contento con los dos goles porque, al margen de que sirviesen para la victoria del equipo, a nivel personal los necesitaba. La semana fue regular y necesitaba ya otra vez volver a sentirme futbolista, a sentirme importante. El encuentro era complicado y se nos complicó aún más. Sumar estos tres puntos era muy importante. Han sido mis dos primeros goles de esta campaña y esperemos que vengan muchos más, estoy ya muy cerquita de encontrarme al cien por cien".

Tamayo añade que "este partido era clave para seguir líderes porque veníamos de perder, nos hubiésemos dejado puntos en casa, otros rivales nos hubiesen superado y hubiesen vuelto las dudas. Demostramos que incluso ante un buen rival y por detrás en el marcador somos capaces de reponernos y ganar al final por 3-1. El partido no fue nada, el Estrella me gustó, tiene muy buen equipo, se le han ido algunos jugadores de la pasada temporada pero se han reforzado bien y compiten muy bien, tienen las ideas claras. Ellos sufrieron cuando nos pusimos con dos delanteros, el segundo gol les hizo mucho daño porque habían trabajado mucho, antes tuvieron algunas contras muy peligrosas".

Gracias a sus goles y su trabajo, el delantero se ha metido en el bolsillo a los seguidores y él los considera clave en su recuperación. "La afición no es de diez, es de doce. Es muy complicado volver de una lesión como la mía y desde el primer momento he recibido mensajes de apoyo desde el principio de temporada. Una de las cosas que más me tiran para seguir en este club es el cariño de la gente, es motivo de orgullo sentirte querido por tu afición. Ha sido muy importante en mi recuperación y para que pueda volver a dar el cien por cien".

Tuvo ofertas para marcharse incluso una vez comenzada la Liga pero "lo tuve claro. El club confió en mí y me renovó cuando estaba lesionado y con un problema que parecía que iba a durar seis meses. Equipos no me han faltado pero lo tuve claro desde un primer momento, quería seguir aquí porque es un proyecto bonito, a largo plazo e ilusionante. El cariño tanto de la gente como por parte del club ha sido importantísimo para tomar la decisión que tomé".

El XDFC de esta temporada le parece un bloque "más solido, hemos dado un salto de calidad. El año pasado teníamos muchos jugadores buenos pero este año tenemos a Bello, Adrián Martín, Jorge Herrero, que es un pulmón. Estos futbolistas han mejorado lo del año pasado y eso lo notamos, se está viendo en los resultados y en la clasificación".

Por último, no se olvida de sus compañeros de ataque: "Cuando tienes al lado a jugadores como los que tenemos nosotros todo es mucho más fácil. En el vestuario estuve hablando con Álex Expósito y los dos nos encontramos muy cómodos jugando juntos. Creo que con dos futbolistas de nuestras características juntos en el campo los contrarios lo van a pasar muy mal".