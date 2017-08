Nieto 'resucitará' al Circuito de Jerez

No hay nada más grandioso que dar vida. Porque perpetuarse es el principio fundamental de la existencia, forma parte esencial de la condición humana. Hay casos en los que esa vitalidad se consigue incluso por influencia aparentemente milagrosa o divina. Para comprobarlo, no hace falta recurrir a hechos bíblicos como el de Lázaro o la hija de Jairo, a quienes Jesús de Nazaret resucitó al implorarles: "Levántate y anda". Sin ir más lejos, en pleno Siglo XXI el triste y recientemente fallecido Ángel Nieto podría 'resucitar' también al Circuito de Jerez entregándole simplemente el honor de su legendario nombre. Ahí es nada.

Tal iniciativa se ha gestado a petición de los propios aficionados que, además de llorar por la muerte del gran campeón español, han recogido firmas para ese fin, bajo la mirada atenta de la corporación municipal jerezana, con su alcaldesa Mamen Sánchez al frente y, cómo no, con el beneplácito de las fuerzas vivas en el propio Mundial de Motociclismo, encabezadas por su jefe, Carmelo Ezpeleta, gran valedor de Jerez. Así, moviendo cielo y tierra, la idea está en marcha y con visos de convertirse en realidad.

En un principio se cuenta ya con el visto bueno de los hijos y familiares del trece veces campeón mundial que, pese al sufrimiento por su pérdida, están emocionados por las innumerables muestras de cariño recibido de todo el país y, cómo no, por este proyecto de que el 12+1 dé nombre al Circuito. De hecho, en el Gran Premio que se celebró el pasado domingo en la República Checa se daba ya por cierto que el trazado andaluz pasaría a llamarse Circuito de Jerez Ángel Nieto. "Ponerle su nombre sería algo extraordinario y merecidísimo", señalaba ayer el propio Ezpeleta, máximo responsable de MotoGP. Como único trámite para hacerlo efectivo, sería necesaria la aprobación en el Consejo de Cirjesa, empresa que lo gestiona y, una vez hecho oficial, la inauguración como tal sería en mayo del año próximo con ocasión del Gran Premio de España.

Lógicamente habrá quienes se planteen dudas al respecto. Pero no hay que olvidar que como ciudad, Jerez da nombre a su circuito desde el año 1985 y ha logrado con ello unas infraestructuras, ingresos económicos, repercusión e imagen que de otra forma hubieran sido tan imposibles como inimaginables. El trazado ha supuesto la mayor revolución y proyección que haya conocido Jerez y su zona de influencia. Como seña de identidad, la ciudad ya está sobradamente afianzada con su circuito, es reconocida como tal, resulta algo intrínseco a sí misma, nadie puede negarlo, como por ejemplo Valencia se reconoce a través del Circuito Ricardo Tormo de Cheste, o el de Misano que lleva el nombre de Marco Simoncelli, por no poner más ejemplos o similitudes. En suma, Jerez ya se ha capitalizado ampliamente en sus 30 años de existencia y no da lugar a discusiones de propiedad ni de ubicación. Está en el mapa por méritos propios e historia.

Lo que nadie puede negar es que en los últimos años el Circuito de Jerez ha temido por su presente y futuro. Con los cambios políticos al frente de la empresa municipal que lo dirige, no se tenía certeza de su viabilidad. Pese a contar con alquiler de sus instalaciones durante todo el año, los calendarios de competiciones del motor resultaban complicados de garantizarse con eventos de primer nivel. Incluso el Gran Premio de España de MotoGP, que tanto ha engrandecido a la ciudad, llegó a ponerse en cuestión. Algo que no ha ocurrido con trazados como Cataluña, Valencia y Aragón, que irrumpieron mucho más tarde que Jerez como circuitos modernos y permanentes de nuestro país.

¿Qué puede suponer para el Circuito de Jerez llamarse Ángel Nieto? La pregunta se responde simplemente con el nombre propio y apellido del gran campeón, considerado 'padre' del motociclismo español y artífice original de que nuestro país sea actualmente la mayor potencia mundial en este deporte. No sólo por el hecho de que es el segundo piloto más laureado de la historia (12 títulos mundiales y 233 victorias le avalan), tan sólo superado por las dos coronas más que tiene el italiano Giacomo Agostini, estando aún Valentino Rossi a cuatro títulos del español. Hoy por hoy, nadie puede compararse con Nieto. Los actuales números 1, Márquez, Lorenzo y Pedrosa, u otros campeones españoles como Aspar, Sito, Crivillé, Alzamora, etcétera, consideran a Ángel Nieto como alguien único, el gran maestro, es imposible compararse con él. "No hay otro circuito en el mundo como el de Jerez para llevar el nombre de Ángel Nieto", señaló ayer Márquez tras ganar en Brno.

Ni que decir tiene que los responsables del Circuito de Jerez deben emplearse ahora a fondo para que el nombre de Ángel Nieto sea su mejor inyección de vida y promoción. Es una oportunidad indiscutible y, a la vez, una gran responsabilidad. De hecho, ¿quién no querría contar con el museo del mejor piloto que haya tenido España en su historia y que estos días ha demostrado ampliamente su relevancia descomunal y un respaldo popular inigualable? El trece veces campeón mundial, que tiene su propia curva y monumento en el trazado, ha sido el mejor embajador de Jerez y ahora puede continuar siéndolo desde el cielo. Los fieles que lo mantienen como mito viviente, quieren que la Catedral Mundial de la Moto que es Jerez lleve el nombre del más grande: Nieto. Hagan números, comenzando por 12+1…

Si algunos afirman que sólo corrió una carrera en este circuito y ya estaba retirado, deberían mirar por el retrovisor para conocer la historia y descubrir que él fue el precursor del motociclismo, sin él la moto ahora no existiría como tal. Durante 50 años asistió a todos los grandes premios, como piloto, director de equipo, padre y tío de genios, comentarista de televisión y Maestro de todo el Mundial que le pedía consejo. Pero, como se recordará, el insuperable piloto español falleció el pasado 3 de agosto como consecuencia de las gravísimas lesiones cerebrales producidas en un accidente de carretera ocurrido el 26 de julio. Un vehículo impactó por detrás el quad que Ángel Nieto conducía en la localidad ibicenca donde residía, con tan mala fortuna que salió despedido y se golpeó trágicamente en la cabeza, sin que pudiera salir del trance durante la semana lo mantuvo en coma inducido en un hospital.

En la Zamora natal de Ángel Nieto no hay circuito y el museo del gran campeón está cerrado en Madrid desde 2013. Jerez ha tenido una iniciativa sin parangón, que ha sido aplaudida e incluso envidiada de forma sana por otros circuitos. Todos quieren hacer suyo el nombre del 12+1, el más Grande del motociclismo. Ha llegado la hora de que el Circuito de Jerez se lo crea y, de la mano de una leyenda, siga ganando carreras hasta la eternidad. Para eso hemos venido a la vida.

(*) Jesús Benítez, periodista y escritor, fue editor jefe del Diario Marca y, durante más de una década, siguió todos los grandes premios del Mundial de Motociclismo. A comienzos de los 90, ejerció varios años como jefe de prensa del Circuito de Jerez.