Nueva final y frente a un rival directo

De final en final hasta el final. El Jerez Industrial recibe a partir de las doce del mediodía en La Juventud al Chiclana Industrial, segundo con los mismos puntos que el líder Trebujena, en un partido que debe marcar un antes y un después para los blanquiazules. Y es que a falta de ocho partidos para el final de Liga, los de Jesús Mendoza están a cuatro puntos de la cabeza. Una victoria les situaría a un sólo punto del rival que hoy tendrá enfrente pero habría que esperar a ver qué hacen el resto de rivales que están ahora mismo por delante en la clasificación para saber a cuántos puntos de la cabeza acaban tras la vigesimoséptima jornada. Sin embargo, una derrota en La Juventud dejaría a los jerezanos prácticamente sin opciones de ascenso a División de Honor. De ahí que el encuentro tenga tintes de finalísima.

Los jerezanos afrontan el partido con la moral de nuevo recobrada tras el importante triunfo sellado en San Martín del Tesorillo ante otro rival directo, tres puntos que sirvieron para ver las cosas un poco mejor después de dejarse dos empates ante San José Obrero y Jédula.

Por primera vez esta temporada Mendoza repite convocatoria: los que ganaron en Tesorillo

Por primera vez esta temporada, Jesús Mendoza repite convocatoria y los 16 elegidos son los mismos que ganaron 1-3 al Tesorillo. Eso no quiere decir que no vaya a haber algún cambio con respecto al encuentro de hace siete días aunque las variaciones serían mínimas. Juanma Carrasco se retiró del entrenamiento del pasado jueves con un ligero golpe pero finalmente ha entrado en la lista y probablemente salga de inicio en la banda izquierda aunque no es descartable que Joselito, algo más ofensivo pero sin las características defensivas del primero, ocupe esta demarcación. A Mendoza le preocupa el ataque chiclanero, que cuenta con el máximo goleador de la categoría, Dani Guerrero, y con hombres en banda muy rápidos. En principio, Paquín y Quintero parecen tener plaza fija en los laterales pero la consigna es que los hombres en banda ayuden y estén más atentos en las vigilancias, cosa que no ocurrió hace dos semanas cuando los industrialistas recibieron a un Jédula que primero desactivaron el ataque local y luego sorprendieron a la contra.

Después del último entrenamiento llevado a cabo el pasado viernes en el Anexo de La Juventud, Jesús Mendoza citó a Pablo Barroso, Menacho, Paquín, Jesús Vega, Álex, Juanma Sánchez, Quintero, Joselito, Juanma Carrasco, Piñero, Juanma Longa, Dani Castro, Dani Benítez, Sergio Iglesias, Mendoza y Antoñito.

En cuanto al equipo titular, todo apunta a que Jesús Mendoza seguirá apostando en el centro del campo por el 'trivote' que forman Dani Castro, Dani Benítez y Sergio Iglesias, lo que dará más libertad en el ataque a Alejandro Mendoza, Juanito y al futbolista que actúe por la izquierda, bien Juanma Carrasco bien Joselito.