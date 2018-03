Nuevo examen del Arcos en el Barbadillo

A diez puntos del cuarto, el Arcos recibe esta tarde en el Barbadillo (17:30 horas) a la Lebrijana con la baja del sancionado Mariño y la vuelta de Gabi y Cristian.

Mariano Suárez, entrenador del Arcos, ha convocado a todos los disponibles y asegura que "el empate de Algeciras nos ha hecho tener ilusión y ganas otra vez y afrontamos este partido con la ilusión de ganarlo, sumar 43 puntos y afrontar los últimos seis partidos lo mejor posible". Los que ya no jugarán más con el Arcos son Álvaro Garrido y Lionel Lago, a los que se les ha dado la baja "por bajo rendimiento". El Arcos está teniendo su talón de aquiles en el Antonio Barbadillo y Suárez explica que "en casa intentamos hacerlo lo mejor posible, unas veces salen las cosas y otras no; los más dolidos y fastidiados cuando no ganamos somos nosotros, y más aquí en casa".