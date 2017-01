Objetivo: atar la salvación

El Xerez Toyota Nimauto consiguió el pasado sábado la victoria frente al Bujalance FS, triunfo que le permite seguir en la cuarta plaza de la clasificación. Ahora, la principal meta del equipo azulino es atar la permanencia en su primer año en Segunda B. El técnico del cuadro jerezano, Sergio Barroso, cree que “quitando a dos o tres equipos inalcanzables, hay una tremenda igualdad que se fundamenta más en estados de ánimos que en la diferencia de potencial entre equipos. De nosotros no se espera que podamos ganar partidos fácilmente, simplemente porque nuestro actual nivel nos permite competir casi todos los partidos pero no nos sobra nada como para poder ganar fácil salvo algún partido que se dé por ahí suelto en el que coincidan muchos factores”, afirma.Tras la vuelta del parón navideño, al equipo le costó meterse en el partido, lo que supuso que el equipo cordobés se pusiera 0-2 en el marcador: “La vuelta a la competición siempre es complicada y más cuando como este año venimos de una semana muy complicada con festivos lunes y viernes, el jueves día 5 sólo se podía entrenar por la mañana. Los primeros minutos es cierto que estábamos aún con la mente puesta en las vacaciones y se veía que faltaba activar lo necesario para la competición. Por mucho que jugásemos amistosos, nunca las sensaciones son iguales que las propias de la competición. Nos faltaba profundidad, estábamos demasiados cómodos pero cometiendo un error grave de concepto como es el no atacar con intención de finalizar. También es cierto que el grado de efectividad de nuestros adversarios en el primer tiempo fue sobresaliente. La ayuda del público nos permitió empatar y casi ponernos por delante en el final del primer tiempo”.El equipo, además, se reencontró con la victoria después de dos derrotas consecutivas: “Hemos acabado la primera vuelta con 27 puntos y en la cuarta plaza, que es un disparate para nuestras expectativas iniciales. Terminamos la primera vuelta con un sobresaliente para los chicos pero lastimosamente ya es historia y sólo podremos recordarla en el mes de junio. Ahora toca ponerse las pilas, cerrar la permanencia virtualmente, ya que matemáticamente se tardará, y evolucionar aprovechando la mejora que te permite la propia competición si eres listo y observas. Ya sabemos lo que se necesita y los aspectos del juego que te penalizan. Si no conseguimos con ello una mejor versión individual y colectiva, seremos un equipo obsoleto deportivamente y la propia Liga te pondrá en tu sitio. Del tiempo que tardemos en evolucionar como equipo se verá el siguiente objetivo que podremos fijarnos en la segunda vuelta”, dijo.