"Olé al poder político de Guadalcacín, de Jerez no puedo decir igual"

-el pasado domingo vencieron al Jimbee Roldán, campeón el año pasado, por nueve goles a uno. Un resultado convincente y contundente.

-Nos venía un equipo con mucha tradición, bastante consolidado, con buena disciplina y con pedigrí. Los equipos de Murcia son todos buenos aunque tengan jugadoras jóvenes. Se entrenó fuerte, se preparó el partido como mejor se pudo y aunque el resultado parezca abultado y un poco desproporcionado creo que fue justo.

-Parece que el equipo ha superado ese pequeño bachecito y retoma la mejor senda.

-En este momento es cuando estamos mejor. Siempre hay picos negativos y creo que ya lo hemos pasado con un par de partidos con derrotas pero estamos bastante bien sobre todo a nivel colectivo, los resultados están saliendo y a través de la preparación física y prevención de Azores y las sesiones de vídeo de mi segundo, Mariano, estamos progresando bastante.

-El Guadalcacín se mantiene líder con cinco puntos sobre el Cádiz FS, al que se enfrentan en pocas semanas.

-Aunque parezca un tópico yo pienso ahora en Vícar y no me preocupa aún el Cádiz, que es un equipo muy sólido porque puede tener problemas de lesiones o de asuntos personales pero siempre saca un equipo competitivo. Tiene un buen entrenador y unas jugadoras de mucha calidad, luego no está segundo por casualidad. Es un equipo muy bien entrenado y con mucha calidad.

-Tampoco está el Guadalcacín líder por casualidad.

-No, claro. Se está haciendo un gran sacrificio, sobre todo las jugadoras de fuera, viniendo a los entrenamientos, cambiando turnos, dobles turnos... Es de agradecer este compromiso de todas.

-El pasado año, en la primera experiencia en la categoría, se solventó la permanencia de manera muy holgada. El objetivo este año era dar ese paso adelante pero ¿imaginaban esta evolución?

-No, para nada. Bajo ninguna previsión esperábamos este tipo de rendimiento.

-¿Y se puede soñar ya con el ascenso?

-El sueño está. Como decía Calderón, la vida es sueño. Hace unos meses decía que era una utopía o que era muy complicado. Ahora ya lo tenemos más cerca pero quedan once partidos y hay que ser prudentes. Lo tenemos bastante cerquita y se puede conseguir, luego que se logre el ascenso es otra cosa porque hay que ver el cruce pero ya vemos ese horizonte y sería algo bonito e histórico para una pedanía como Guadalcacín.

-¿Cómo se afrontan estos 11 últimos partidos? Son 33 puntos en juego y sólo el campeón y los dos mejores segundos se clasifican para la fase de ascenso.

-Creo que ahora mismo somos el mejor equipo de los cuatro grupos pero no nos podemos relajar. La relajación no tiene sentido porque si te relajas vienen los desaciertos, las irregularidades y llega un momento en que ya no eres tú mismo.

-Estáis en Segunda División pero con un equipo prácticamente amateur. ¿Será difícil de compaginar?

-Las preocupaciones normales por situaciones personales de jugadoras. Tengo una médica que no puede acudir esta semana a Vícar porque tiene 24 horas el sábado, otra tiene al padre en el hospital... y están aquí y yo se lo agradezco, son extraordinarias.

-El otro día me llamó la atención que Roldán venía en un autobús personalizado. El contraste con el Guadalcacín es tremendo. Ustedes viajan en furgonetas.

-Por eso hay que darle más mérito a mi equipo. Tenemos que darles las gracias a telefurgo, que nos deja dos furgonetas. Conducimos el cuerpo técnico o directivos y no es lo mismo. Nosotros salimos a Malagón a las cuatro de la mañana y conduje yo todo el camino. Estamos hablando de 6 horas metidos en una furgoneta, es un disparate. Venir en un autobús sin responsabilidad ninguna, llevas ocho vidas a tu cargo. Pero Roldán es un equipo con mucho pedigrí, con un equipo en Primera y que tiene un gran patrocinador que aquí no tenemos. A ver si tenemos suerte porque este equipo lleva tres años con un gran trabajo detrás aunque ahora es cuando llega el éxito.

-Lo de siempre, la falta de apoyos.

-Comprendo a las instituciones porque hay necesidades primarias pero también hay partidas que se podrían destinar porque esto que hacemos también es importante. Se hace una labor social, se saca a gente de la calle, se da un trato personal, una educación. Tenemos una directiva muy trabajadora, que busca donde no hay y que hace el milagro de los panes y los peces.

-¿Pero ese respaldo institucional se echará de menos?

-Hombre, por favor. Al ayuntamiento de Guadalcacín le tengo agradecimiento, empezando por su alcaldesa Nieves, por su delegado de Deportes Salvador y sus dos técnicos, Lourdes y Daniel. A mí me dejan unas instalaciones para nosotros, nos dan una aportación económica. Entonces, ¡olé! al poder político de Guadalcacín, no al de Jerez.

-¿Qué ocurre con el de Jerez?

-Eso es triste. No ha sido capaz ni de venir por aquí a ver un partido que es de un club de Jerez. Dentro de sus capacidades, el ayuntamiento de Guadalcacín hace una labor muy importante.

-Lo malo del político de turno es que si lee esta entrevista igual se molesta por lo que dice.

-Mis padres me enseñaron que hay que decir siempre la verdad. Y la verdad es que yo, con la gente del ayuntamiento de Guadalcacín estoy no contento sino lo siguiente. Tengo unas llaves del pabellón, abro y cierro, ¿quién tiene eso? Dentro de sus capacidades está ayudando al máximo. Del de Jerez no puedo decir lo mismo. Es triste. Tendrán sus problemas, pero también los tiene Guada pero aquí nos apoyan. Llevamos el nombre de Guadalcacín por todos sitios, Melilla, Castilla La Mancha, Murcia, Almería, Córdoba, Granada...

-Recuerdo que hace años tuvimos aquí a un equipo de fútbol sala femenino en la máxima categoría, otro de baloncesto. ¿Qué pasa aquí?

-Es triste. Es lo que hablábamos antes del autobús del Roldán. Tienen un patrocinador que les da 120.000 euros.

-¿Qué harían ustedes con ese dinero?

-Sería el presupuesto de tres temporadas haciendo una plantilla de ensueño, estructurada, bien planificada. Por eso digo que mis directivos son unos cracks empezando por el presidente Luis, Manolo Becerra, José Antonio, Simón, Salva, su mujer, Manolo Rosa. No sé de dónde sacan esa capacidad para sacar recursos.

-El colmo sería ascender y verse obligado a renunciar a la plaza.

-A Luis (el presidente) le he bautizado como Florentino porque cuando se le mete algo en la cabeza... Creo que ya están buscando cosas pero sí sería tristísimo conseguirlo y luego no se pudiera. Por nuestra situación geográfica tenemos que viajar cuatro o cinco veces a Madrid, Cataluña, Galicia y seríamos el único equipo andaluz aunque me encantaría que ascendiese también el Cádiz. ¿Hay competitividad? Por supuesto, pero nunca he entendido esas malas relaciones.